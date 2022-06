El dilema de Asensio y el Real Madrid: renovación o venta entre rumores con la vista puesta en el Mundial

El Real Madrid tiene por delante un verano complicado de resolver. Los que creían que con el caso de Mbappé ya cerrado se habían acabado los dilemas estaban muy equivocados. El club tiene un capítulo importante abierto con las llegadas, pero sobre todo con las salidas. Desde la directiva madridista deben dar los pasos acertados para que la plantilla no se debilite después de una de las mejores temporadas de su historia.

Uno de los asuntos a resolver es lo que va a suceder con Marco Asensio. El futbolista mallorquín ha lanzado varios órdagos al club en los últimos días aprovechando su regreso a la Selección. Sin embargo, también se ha curado en salud asegurando que Ancelotti le había confirmado que cuenta con él para la próxima temporada como uno de sus jugadores más importantes.

No obstante, quien debe decidir lo que pasa a partir de ahora es el club. Y el mayor de los problemas para Asensio es su situación contractual más que su importancia en la plantilla. El exjugador de Mallorca y Espanyol termina contrato la temporada que viene, en junio de 2023. Es decir, está ante su último año de vinculación y a partir del mes de enero podría negociar su salida gratis a cualquier club del mundo. Por ello, en el Real Madrid están pensando y mucho cuál es la decisión correcta para resolver este entuerto.

Marco Asensio pelea por un balón en el derbi contra el Atlético de Madrid Europa Press

La renovación de Asensio

Hace unos meses, la salida de Marco Asensio estaba casi cantada. El jugador nacional había perdido importancia en la plantilla respecto a nombres como Rodrygo y con la llegada de Mbappé, tanto al vestuario como a la escala salarial, era necesario generar espacio dentro del conjunto madridista. Con Vinicius consolidado en banda izquierda, Kylian partía como titular en la contraria con Rodrygo como principal relevo. Por eso Marco se quedaba sin hueco.

Sin embargo, la no llegada del francés ha cambiado por completo la situación del jugador español en la plantilla. Ahora vuelve a haber más huecos en el once y Asensio tiene la oportunidad de volver a pelear con Rodrygo de tú a tú por un puesto. Se ha hablado también de la llegada de otros jugadores como Gnabry, pero no hay nada seguro todavía para la entidad merengue. El extremo del Bayern de Múnich interesa y gusta, pero de momento Asensio también parte con cierta ventaja en esa carrera.

Al no haber nada claro todavía, el Real Madrid lo que no duda es que si Marco supera esta ventana estival de fichajes será obligatorio cerrar una renovación. De lo contrario, se iría completamente gratis un jugador por el que se podría sacar una cantidad bastante interesante y que podría rondar los 25 o 30 millones de euros.

Asensio cuenta con un gran cartel en Europa y varios equipo de la Premier League ya se han interesado de manera insistente por él. Por ello, el mallorquín también está tranquilo y aunque quiere seguir vistiendo de blanco, sabe que ofertas de primer nivel no le van a faltar. Para él lo más importante ahora mismo es poder jugar y ser titular e importante en un equipo de máximo nivel continental.

Marco Asensio dispara dentro del área del Espanyol y marca gol Reuters

La venta de Asensio

Desde el otro punto de vista en el caso, gana también enteros una posible venta. Asensio lleva varios días mandando mensajes importantes al club. Quiere estar en un equipo donde juegue y donde sea importante porque no contempla perderse el Mundial de Qatar 2022. Por edad y madurez, Asensio estaba llamado a ser uno de los grandes líderes de la Selección en esa lista. Sin embargo, Luis Enrique no le ha dado bola a pesar de que ha sido la temporada más goleadora de su carrera.

El mallorquín ha tenido momentos en los que ha sido importante en los planes de Ancelotti, pero la fase de remontadas ha llegado sin que él estuviera sobre el césped. Han sido otros como Fede Valverde, Camavinga y sobre todo Rodrygo los que sí han dado un paso hacia delante en el momento de la verdad.

Sin un Asensio líder o importante, las dos partes tendrían claro que la mejor solución sería la venta. Él para poder acudir a un equipo que le garantice los minutos que le darían estar en el Mundial y el Real Madrid para evitar que se pudiera ir gratis unos meses después. Además, también aparece en el horizonte un jugador como Eden Hazard que se ha propuesto, de una vez por todas, ser importante en este Real Madrid tras su última operación de tobillo.

Marco Asensio, en un partido del Real Madrid de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

Una decisión inminente

Este es el debate que hay ahora mismo en el club. La no llegada de Mbappé y la incógnita de lo que pueda suceder con intereses como Gnabry o Darwin Núñez acercan su permanencia. Pero el agobio que puede producir la opción de que se vaya gratis al terminar su contrato, acerca su venta para ahorrar problemas en el futuro.

Las salidas de Isco y Bale en esa condición han puesto sobre aviso al club que no quiere más partidas a coste cero aunque sirvan para aligerar masa salarial. Tampoco quiere tener en plantilla casos como Mariano o Hazard, jugadores que no han sido importantes y que se han negado a buscar otros caminos en sus carreras manteniendo su importante sueldo en el Real Madrid mientras tuvieran contrato.

El ataque del Real Madrid para la próxima temporada está ahora mismo en construcción. Benzema, Vinicius y Rodrygo tienen el estatus de intocables, pero falta por saber lo que sucederá con jugadores como Luka Jovic, Borja Mayoral o Mariano, a quienes el club busca una salida.

Si se la entidad madridista pierde masa salarial con esas operaciones, y no se produce el fichaje de otro nueve o de un jugador de banda, Marco Asensio tendría su renovación casi hecha. De lo que no hay duda es de que las dos partes buscarán una respuesta definitiva en cuestión de semanas o incluso días.

