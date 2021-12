Isco Alarcón, positivo en Covid-19: el brote del Real Madrid aumenta hasta los ocho casos

El Real Madrid se despide de 2021 en el partido contra el Athletic Club de este miércoles y está acabando el año con malas noticias en la enfermería. Isco Alarcón ha dado positivo por la Covid-19 y no volverá a estar disponible para Carlo Ancelotti hasta 2022. El jugador había estado con síntomas en los últimos días y en su casa también estaban en la misma situación. Finalmente, ha llegado su contagio que se suma a los otros seis que tiene el conjunto blanco.

Ya este lunes daba positivo en un test de antígenos y el martes ha tenido el mismo resultado en la PCR a la que se ha sometido. El malagueño se encuentra aislado en su domicilio. Es el octavo contagio dentro de la plantilla tras los dos primeros de Luka Modric y Marcelo y los confirmados hace unos días de Marco Asensio, Rodrygo Goes, Gareth Bale y Andriy Lunin, además del de Davide Ancelotti. También hay cuatro casos positivos en la sección de baloncesto.

Isco ya fue baja en el último partido frente al Cádiz y podría volver a quedarse fuera de la lista para el próximo encuentro contra el Athletic. Casemiro cumplirá sanción por acumulación de tarjetas y Modric sigue en duda y aislado con síntomas de resfriado, así que el centro del campo se queda en cuadro. No dieron positivo Toni Kroos, Fede Valverde o Eduardo Camavinga, el trío que ahora mismo parece el favorito para jugar en San Mamés. Otras opciones pasan por Dani Ceballos, ya recuperado de su lesión, y Antonio Blanco, que espera su oportunidad. Peter Federico, que juega más en banda, también repetirá convocatoria.

Isco Alarcón, en un partido del Real Madrid de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

Esta noticia se ha producido justo cuando Ancelotti ha hablado sobre el futuro de Isco. "Es un tema complicado a nivel personal y técnico. El jugador no ha tenido oportunidad de demostrar la gran calidad que tiene porque el equipo ha tenido una buena racha sin él y no podía cambiar la dinámica. Puedo hablar de Isco, de Nacho, de Valverde, de Camavinga o de Marcelo. Esta buena racha les ha afectado por la falta de minutos. A nivel profesional, todos se han comportado muy bien y no ha habido enfrentamientos, con Isco, como se ha dicho", explicó el técnico.

Su futuro

Isco Alarcón acaba contrato con el Real Madrid el próximo 30 de junio. Su último partido con el equipo blanco fue ante el Granada el pasado 21 de noviembre. 11 minutos, después de salir desde el banquillo en la recta final del encuentro disputado en el Nuevo Los Cármenes, para acumular 177 minutos en lo que va de temporada 2021/2022. Es un bagaje muy pobre para uno de los que ha sido considerado como uno de los jugadores más talentosos del fútbol español en la última década.

Sea como fuere, desde ya hace meses se habla de su salida y será en este 2022 cuando se produzca su adiós definitivo al Santiago Bernabéu. La gran duda es si será el próximo mes de enero, durante el mercado de fichajes de invierno, o ya de cara a la ventana de transferencias del periodo estival. Esto último se traduciría en una salida a coste cero al acabar contrato. De irse en invierno, el Real Madrid podría hacer algo de caja o bien dejarle marcharse gratis, pero ahorrándose así su ficha.

