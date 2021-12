El plan de Marcelino ante el Real Madrid: "Es algo que debemos corregir"

Esta vez le toca al Real Madrid visitar en el Nuevo San Mamés. Es el partido adelantado de la jornada 21 de La Liga. De un encuentro adelantado, al aplazado que se celebró entre los blancos y el Athletic Club en el Santiago Bernabéu, que acabó con victoria de los de Carlo Ancelotti por 1-0 con gol de Karim Benzema. Para evitar un nuevo triunfo merengue, Marcelino García Toral tiene un plan y ha hablado sobre él en la rueda de prensa previa al duelo de este miércoles.

Nuevo partido ante el Real Madrid

"Me dicen que es un partido diferente. Los futbolistas dicen que me falta dirigir un partido con el Real Madrid en San Mamés. Será complicado, pero si tenemos un buen día y más eficacia que en el Bernabéu tendremos nuestras opciones. El guion que estimas de muy bueno es ganar. Seguro que sufriremos hasta el último minuto y ojalá tengamos opciones de ganar hasta ese último minuto. Tenemos que hacer un partido casi perfecto y vamos a ver si a todo lo que hicimos bien allí podemos sumarle la definición".

Marcelino y Carlo Ancelotti se saludan antes del partido REUTERS

Sensaciones después de ganar al Betis

"Es muy importante. Se dio porque el equipo ofrecía argumentos, no por casualidad. Podía suceder. Estoy convencido de que un proceso similar podía haberse dado de haber empatado con el Sevilla. Resulta para el grupo como una demostración de lo que pueden hacer. El trabajo que desarrollan en el campo y los matices en la idea de juego les da la posibilidad de ganar y reafirmarlo con una victoria es lo que nos da ese plus. Haber metido tres goles en el último partido nos debe enseñar el camino a seguir. En el banquillo tuve la sensación de que el Betis nos había creado más problemas de los que realmente observé luego cuando vi el partido por televisión. Tuvimos 20 minutos en los que fuimos una apisonadora".

Goles de Iñaki Williams

"'Willy' no es el mejor delantero del mundo ni antes era un paquete. Es un futbolista que nos da mucho en ataque y que puede estar más o menos acertado. Lleva 5 goles en La Liga. Si al final aparece con 10 o 12 son unos números buenos y es en lo que estamos incidiendo. Pero además de gol nos da profundidad, pase, incomoda a la defensa, nos da virtudes que otros compañeros pueden aprovechar. En líneas generales es corroborar que las cosas y las rachas no son eternas. Si en muchas referencias somos de los mejores equipos de La Liga en una determinada -goles marcados- no somos de los mejores, pero sigo convencido de que al final de temporada estaremos en la parte media alta de la tabla. No podemos negar que meter goles va a aumentar la pausa, la agresividad y la decisión de nuestros jugadores ofensivos".

Covid-19

"Es lo que nos toca vivir. Debemos intentar cuidarnos al máximo y todavía así te puede tocar. Hay que tener prudencia y jugar con ánimo de ganar independientemente de las circunstancias. Hay bajas en los dos equipos y esperemos que hoy no sea un mal día. Los resultados covid del día se resolverán ahora. Llevamos unos días en los que convivimos lo menos posible en Lezama para evitar los contagios. El Real Madrid es un gran equipo, tiene bajas pero plantilla para enmendarla. Sí estará Benzema, que es el jugador con más nivel de lo que llevamos de competición".

Marcelino García Toral, en un partido del Athletic en la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

Plan ante el Real Madrid

"Nuestra idea no la vamos a cambiar. Apretaremos arriba cuando el balón esté cerca de Courtois y luego habrá momentos en los que tengamos que defender muy bien en bloque bajo. Algo tenemos que modificar en casa para no encajar más goles en San Mamés que fuera. El hecho de que el rival nos de cuatro o cinco pases o genere alguna ocasión puede traer dudas, pero hay que convencerse de que eso puede pasar y jugar con la tranquilidad de que en bloque bajo tenemos un buen rendimiento. No hay que jugar con impaciencia y saber jugar. En el Bernabéu estuvimos quince minutos sometidos, pero el rival generó muy poco. Para ganar al Real Madrid es muy importante dejar la portería a cero, que es algo que debemos corregir".

¿Cómo están los centrales?

"Yeray ayer estaba bastante mejor que el domingo. Tuvo un golpe el sábado y las primeras 24 horas fueron de dificultad. Con Vivian vamos a esperar todavía. Mañana no estará en la convocatoria".

Bajas en el centro del campo del Real Madrid

"No sé qué va a pasar. El centro del campo formado por Casemiro, Modric y Kroos no hay muchos en el mundo. Seguro que Camavinga y Valverde ofrecen perfiles diferentes, pero son muy buenos. Si yo eligiera que dos futbolistas no quisiera que jugasen elegiría a Benzema y Vinicius, aunque los grandes partidos también quieres jugarlo ante grandes futbolistas. El Real Madrid lleva más tiempos sumados fuera que en el Bernabéu. Tenemos que prepararnos para todo. Apretar arriba cuando podamos y atacar cuando podamos".

Posible cesión de Morcillo

"Hay tres partes en juego: futbolistas, club y en medio el entrenador. Lo que decida el futbolista y el club de común acuerdo, el club me pedirá opinión y entre los tres decidiremos. No me gusta tener futbolistas a disgusto y tener un jugador que no se sienta útil. Lo primero es el jugador y se expresará de acuerdo a lo que siente. Y en función de eso el entrenador y el club deberán hacer un análisis. Si un futbolista pide salir no seré yo el que diga no. Si no soy partidario de que salga le expondré los argumentos que considero, pero no voy a imponerle nada porque el que se encuentra a disgusto no va a dar su máximo rendimiento. Los futbolistas saben que estoy abierto al diálogo y que van a encontrar una opinión sincera. Y si deciden algo contrario a mi opinión no me van a tener enfrente. Yo lo viví como futbolista y sé lo que pasé, así que nunca se lo haré a ninguno de ellos".

