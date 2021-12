Benzema y Courtois son de oro: victoria de un Real Madrid lanzado en Liga contra el Athletic

De repudiados en el Balón de Oro a héroes en la victoria del Real Madrid contra el Athletic. Karim Benzema y Thibaut Courtois guiaron el triunfo del equipo blanco que, con un partido más, amplía su ventaja respecto al segundo de La Liga, el Atlético de Madrid, hasta los siete puntos. [Narración y estadísticas: Real Madrid 1-0 Athletic]

Un solitario gol valió al Madrid contra el equipo que menos recibe de toda la competición, que demostró hoy la razón. Pero los blancos sufrieron, especialmente en los minutos finales. En un ejercicio de resistencia casi bajo palos, el equipo local aguantó y se llevó la victoria.

Tres días después de ganar in extremis al Sevilla también en el Santiago Bernabéu, Carlo Ancelotti apostaba por el mismo equipo a excepción del cambio de Lucas Vázquez por un Dani Carvajal que acabó agotado el último encuentro. Se mantuvo Marco Asensio titular con Rodrygo esperando su oportunidad tras su última lesión y con Eden Hazard de regreso en el banquillo tras perderse tres choques seguidos.

El Athletic, necesitado de puntos tras sumar cinco partidos de Liga seguidos sin conocer la victoria, llega al coliseo blanco con bajas importantes como las de Iñigo Martínez y Yuri Berchiche. En el once, la referencia era un Iñaki Williams que no iba a tener su día acompañado de Raúl García.

El Madrid salió al partido al contrario que contra el Sevilla. Con un Athletic echado atrás, ya avisó Ancelotti en la previa del partido, los blancos apenas tardaron tres minutos en llegar a la portería de Unai Simón. Instantes después, en el minuto 7, llegó la gran polémica del partido tras rematar muy forzado y caer en el área por un claro agarrón de Unai Núñez. El VAR no lo miró y la crispación en La Liga con los arbitrajes no cesa.

El dominio del Madrid era absoluto hasta llegar al minuto 20 con Benzema y Vinicius llevando la batuta y haciendo en el campo cosas que para otros serían imposibles. Los blancos dejaban un fútbol de alto nivel con la presión alta y moviendo rápido el balón, pero costaba materializar las ocasiones y llegaba el bajón en el juego.

Viendo que el equipo local no abría la lata, se empezó a soltar un Athletic hasta entonces muy retrasado sobre el campo. Entre el 20' y el 30' lo pasó mal el Madrid que se habría puesto por debajo en el marcador de no ser por los fallos de Williams. El delantero bilbaíno la tuvo hasta dos veces por errores graves de Lucas-Militao, en la primera, y de Alaba, después.

El (octavo) mejor portero del mundo

No probaba Iñaki a Courtois, pero sí lo hacía Raúl García en la más clara. Jugada a balón parado y cabezazo a bocajarro que bloca el belga. Parada salvadora, la de cada partido, de un portero que en la gala del Balón de Oro quedó octavo en las votaciones al premio Yashin (mejor guardameta del año) y ni siquiera está entre los nominados al galardón de la misma categoría que se entrega en los The Best.

Tras la pájara, el Madrid volvió a dominar el balón y despertó en los minutos finales de la primera parte. Un voleón de primeras de Kroos que detuvo el meta del Athletic y de la Selección fue el preludio del gol. Master class de Modric y Vinicius al primer toque y Asensio, que ya lo había intentado desde lejos antes, da al balón un derechazo que fuerza un rechace defectuoso de Unai Simón. Falla en el rebote Luka, pero con fortuna el esférico va para un Benzema que no falla sin hacerle falta controlar la bola.

"Karim, Balón de Oro"

"Balón de Oro; Karim, Balón de Oro". El Bernabéu se entregó a su delantero con una ovación cerrada. Decimoséptimo gol de la temporada para él (12º en Liga) y un mensaje claro a France Football, y el fútbol en general, por dejarle cuarto en un premio que fue a parar a un Leo Messi con solo un mes bueno en el año, el de la Copa América.

Iker Muniain y Lucas Vázquez disputan un balón dividido REAL MADRID

Con la reanudación del partido, el argumento era el mismo aunque con un Athletic más necesitado al ir perdiendo. El mejor de los rojiblancos sería su capitán, Iker Muniaín, que hacía daño filtrando balones al área merengue. Y al llegar a la hora del partido, los locales sufrieron un susto cuando Dani García, a pase de la muerte, remató a dos palmos de la portería, pero apareció Lucas de forma milagrosa para blocar el disparo que iba a gol.

Ancelotti no quiso esperar mucho a hacer su primer cambio, a diferencias de otras veces, y metió en el campo a Rodrygo por Asensio en el 64'. Marcelino ya había quitado antes a Lekue, que vio amarilla, y a Vencedor por De Marcos y Nico Williams, respectivamente. Con algún susto que otro antes en la portería de Courtois, el siguiente en salir del Madrid fue Modric por un Fede Valverde que volvió a tener minutos tras regresar de su lesión en el último partido.

Lo mejor del Madrid en la segunda parte estaba siendo un Vinicius que va aprendiendo a soltarse ahora que es la gran obsesión de las defensas rivales. Lo hace con naturalidad y esas cositas brazucas que dejan a la gente con la boca abierta. El otro protagonista volvería a ser Courtois con paradas de mérito para mantener la ventaja de su equipo

Tocaría sufrir en los minutos finales. El Madrid pasó a defender el 1-0 con las garras, pero el Athletic amenazaba dentro del área rival provocando los 'uy' de su afición desplazada al estadio madridista. Sálvese quien pueda. Subieron las pulsaciones de los seguidores merengues, pero el pitido final devolvió la calma y sumó tres puntos más al casillero de los de Ancelotti. Seis victorias consecutivas en Liga y más líderes.

Real Madrid 1-0 Athletic Club

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez (Nacho, 80'), Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Modric (Valverde, 70'), Kroos (Camavinga, 80); Marco Asensio (Rodrygo, 63'), Vinicius y Benzema.

Athletic Club: Unai Simón; Lekue (Óscar de Marcos, 46'), Nuñez, Yeray, Balenziaga; Zarraga, Vencedor (Nico Williams, 63'), Dani García, Iker Muniain (Berenguer, 69'); Raúl García (Oihan Sancet, 69') e Iñaki Williams.

Goles: 1-0, 40' Benzema.

Árbitro: Díaz de Mera (Comité Castellano-Manchego) amonestó a Modric (68') y Casemiro (78') por parte del Real Madrid. En el Athletic, a Zarraga (30'), Lekue (43') e Iñaki Williams (78').

Incidencias: encuentro correspondiente a la novena jornada de LaLiga Santander, aplazado en su momento por las fechas CONMEBOL, disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante la presencia de 33.727 espectadores

