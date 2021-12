Carlo Ancelotti: "El Real Madrid tiene carácter y un gran compromiso, esto no es suerte"

El Real Madrid se llevó los tres puntos ante el Athletic Club de Bilbao gracias a un gol de Karim Benzema en la primera mitad. El equipo de Carlo Ancelotti acabó sufriendo y, entre errores en defensa y despistes en el centro, acabó encomendándose a las paradas de un Thibaut Courtois en un gran estado de forma.

El técnico italiano, tras la victoria cosechada, atenduó a los medios de comunicación para valorar el resultado sumado. El equipo merengue comenzó mucho mejor que el Athletic, pero tras la primera mitad terminó pidiendo la hora tras las ocasiones de Iñaki Williams y las intervenciones del portero belga.

Tras este triunfo, el Real Madrid tiene 36 puntos y se mantiene líder en solitario de La Liga. El Atlético de Madrid, segundo clasificado con 29 puntos, está ahora obligado a ganar su partido aplazado del próximo 22 de diciembre para no dejar escapar la primera plaza. Antes, el día 12, habrá derbi.

Análisis

"Ha pasado que había un equipo bueno, con intensidad, que nunca ha perdido fuera de casa, que ha descansado dos días más que nosotros. Lo hemos hecho bien en la primera parte. En la segunda hemos fallado más, hemos sufrido en los últimos minutos. Pero para mí es una cualidad del equipo, un equipo que sabe jugar al fútbol y sabe sufrir cuando no juega como quiere. Hay equipos que cuando no es capaz de hacer lo que quiere, baja los brazos. El Real Madrid tiene un carácter muy fuerte y un compromiso muy grande. No es suerte ganar siete partidos seguidos. Estoy muy satisfecho. Me ha gustado más el final que la primera parte, porque en la primera parte parecía una exhibición, sin las ganas de buscar algo. Faltaba algo. En el final faltaba calidad, pero no compromiso".

Físico

"El equipo ha terminado cansado. En la parte final el equipo estaba cansado, es normal. El Athletic estaba más fresco, es normal. Es una evaluación que tengo que hacer para el próximo partido para saber si los jugadores pueden jugar".

Sufrimiento final

"Cuando te adelantas con un solo gol, al final siempre sufres. No hay partido donde con 1-0 no vas a sufrir. Todo puede pasar en el fútbol, un balón parado, un balón en largo, un error individual... Todo puede pasar con 1-0".

Rotaciones

"Claro que tengo que pensar que tenemos tres partidos muy cercas donde no tenemos tiempo para descansar. Tengo que evaluar bien las decisiones que tomar. La racha es muy buena, estoy muy satisfecho de todos. De los que juegan, de los que no. Seguimos así. El ambiente del equipo es muy bueno, me gusta".

Valor del Athletic

"Ha jugado bien, sobre todo la segunda parte. Pero 30 minutos también solo el Real Madrid. Hay que confiar en el resultado".

Courtois

"Está haciendo cosas extraordinarias, no me preocupa. Tenemos que mejorar en defensa. En dos partidos hemos sufrido a balón parado. Lo tenemos y lo disfrutamos".

La mejor portería

"Difícil decirlo porque he tenido la suerte de tener a grandes porteros. Aquí a Iker, a Diego López y también en mi carrera. Para nosotros ahora es el mejor".

[Más información - Lucas Vázquez sustituye a Carvajal en el once titular del Real Madrid ante el Athletic Club]

Sigue los temas que te interesan