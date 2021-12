El brote de Covid-19 en el Real Madrid sigue creciendo: Vincent Poirier, nuevo positivo

Sigue creciendo el brote de la Covid-19 en el Real Madrid de baloncesto. Este lunes ha sido Vincent Poirier el que ha dado positivo. El jugador que sobresalió en el último triunfo merengue en Liga Endesa ha resultado contagiado y también queda apartado de la plantilla. De momento, no hay más resultados comprometidos en el equipo merengue. El francés se une a sus compatriotas Fabien Causeur y Thomas Heurtel, así como al técnico principal Pablo Laso.

El pívot igualó su mejor marca anotadora en Europa con 24 puntos en la victoria de este domingo del Real Madrid frente a UCAM Murcia. Poirier fue fundamental para que los blancos no sufrieran en un partido al que llegaron con muchas bajas no solo por la Covid-19, si no también por otros problemas físicos. No empezaba bien ese domingo con la noticia de Causeur. El escolta estaba siendo uno de los jugadores más en forma del equipo por su aportación en la anotación desde el tiro exterior.

Estos dos positivos en las últimas 24 horas se unen a los del base francés Thomas Heurtel y de Pablo Laso en días anteriores. El coronavirus está tocando muy cerca al vestuario merengue justo cuando se acercan unas fechas complicadas con un calendario repleto de partidos. El segundo del entrenador vasco, Chus Mateo, está siendo el encargado de dirigir a la plantilla en estos últimos tres encuentros desde el contagio del técnico.

Edy Tavares vuelve a quedarse solo en el juego interior del Real Madrid, mientras que Tristan Vukcevic sigue entre rumores de una posible salida. El regreso de Anthony Radolph y la presencia de Guerschon Yabusele mantienen ese juego interior en lo que Trey Thompkins termina su recuperación. La presencia de Eli Ndiaye parece que será más que necesaria en los próximos encuentros con la baja del francés asegurada para los siguientes 10 días.

