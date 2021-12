Dani Ceballos 'vuelve' al Real Madrid: las opciones de un traspaso bajo las órdenes de Ancelotti

"Ceballos estará con el equipo en diez días". Fue la frase con la que Carlo Ancelotti anunció el regreso del centrocampista el pasado 27 de noviembre. Tres días después, era el propio Dani Ceballos quien confirmaba vía redes sociales que su regreso estaba más cerca. La cuenta atrás ha comenzado y el ex del Betis podrá participar con el Real Madrid en 2021. Un avance en su situación que, sin embargo, no hará más que comenzar un camino donde debe ganarse su puesto en el conjunto merengue.

Dani Ceballos tiene contrato hasta 2023 y, por el momento, no ha conseguido ganarse su continuidad en el equipo. La estancia de Zinedine Zidane en el banquillo se saldó con una relación algo tensa entre ambos donde Ceballos no entraba en los planes. Ahora, con Carlo Ancelotti bajo los mandos, el de Utrera se tendrá que enfrentar a una organización del equipo algo diferente. El italiano no está rotando en este inicio de temporada y la zona del centro del campo es una de las que menos cambios sufre.

El entrenador del Real Madrid ya ha reafirmado en diversas ocasiones que está contento con el tridente de Madrid, Casemiro y Kroos. Los tres veteranos se entienden a la perfección y conforman una de las líneas más importantes del equipo. De ahí que ni Fede Valverde ni fichajes como Camavinga hayan contado con un excesivo protagonismo. Algo que Ceballos deberá cambiar si quiere seguir en el Real Madrid.

Por delante, Dani Ceballos tiene algo más de media temporada para hacerse un hueco en el equipo. Será su primer contacto con Carlo Ancelotti. Y será también la prueba de si la conversación que ambos tuvieron le trasladó buenas sensaciones. Hace unos meses, cabe recordar, el centrocampista dejó claras sus intenciones: triunfar de blanco si el entrenador le daba el visto bueno.

"Ancelotti acaba de llegar y tenemos que hablar. No he coincidido nunca con él, pero hay jugadores que me hablan bien de él. Seguro que al Madrid le vendrá bien", reconoció en su momento Ceballos. Después, el joven regresó a la capital y supo que se iba a quedar durante esta temporada 2021/2022.

Si Ceballos no logra esta vez hacerse un hueco en el equipo, la salida el próximo veranos será un hecho. El Real Madrid quiere seguir haciendo caja con aquellas piezas que no tengan lugar en el esquema de Ancelotti y Ceballos sería un buen activo que presentar en el mercado. Ofertas no faltarían y el club tendría la opción de mejorar los datos económicos de los últimos años en el apartado de ventas.

El Betis, atento

El potencial de Dani Ceballos ha hecho que varios equipos se hayan interesado por sus servicios en los últimos tiempos. El Arsenal, sin ir más lejos, llegó a bajarar retener a los dos jugadores que tenía cedidos -Ceballos y Odegaard-. Incluso Italia está cogiendo sitio en función de qué ocurra con su caso. Sin embargo, el cuadro británico no es el único que ve al de Utrera con capacidad de encajar en su proyecto. El más cercano, que más constante, siempre es el Real Betis.

El equipo andaluz siempre ha soñado con el regreso de un Dani Ceballos que no ha vuelto a brillar como entonces. Y hacerse con sus servicios, bien en invierno o el próximo verano, está en su agenda. Pese a ello, la directiva bética ha reconocido que sacarle en enero es misión imposible y ha dejado la puerta abierta para el futuro.

