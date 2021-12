Seis canteranos del Real Madrid en la convocatoria ante el Athletic por las bajas por la Covid-19

Carlo Ancelotti ha dado a conocer la lista de convocados para el partido entre el Athletic Club y el Real Madrid, correspondiente a la jornada 21 de La Liga. En la convocatoria no han entrado ni Isco Alarcón ni David Alaba, después de que el club blanco haya confirmado los positivos de ambos en Covid-19. Por este motivo, el anuncio de los elegidos para este encuentro se había retrasado más de lo habitual.

Finalmente, el Real Madrid ha publicado la convocatoria para encarar el partido en el Nuevo San Mamés y en ella aparecen los nombres de hasta seis canteranos, sin incluir a Fuidias, tercer portero habitual en el equipo blanco. Así las cosas, Ancelotti deberá rotar obligatoriamente por las bajas, aunque igualmente contará con un once de plenas garantías.

A esas ausencias por el aislamiento se une la de un Casemiro que cumple ciclo de amonestaciones. El mediocentro brasileño vio la tarjeta amarilla el pasado fin de semana frente al Cádiz y es baja ante el Athletic. Sin el '14' merengue y sin un Modric que todavía no se encuentra bien, pese a que dio negativo en la PCR.

"Es verdad que hay bajas en el medio y es una oportunidad para Camavinga por ejemplo, a alguien que tenemos en cuenta para ahora y para el futuro. Para Valverde también. Cambiar el sistema, no sé. Es una buena pregunta. Este sistema nos ha dado mucho. Es verdad que no tenemos un extremo a la derecha y este sería el último motivo para jugar un 4-4-2, pero no estoy seguro", comentó Ancelotti en rueda de prensa.

El esquema todavía es una incógnita, pero el entrenador italiano cuenta con Hazard para el asalto a La Catedral. Frente al Cádiz cuajó un buen partido, dejando muy buenos detalles sobre el verde. Aunque habrá que esperar para ver si, finalmente, Ancelotti decide mover las fichas y colocar o al belga o a Vinicius por la banda izquierda del tridente con Benzema en punta. O si bien juega con tan solo dos atacantes puros.

Convocatoria del Real Madrid

Porteros: Courtois, Fuidias y Diego.

Defensas: E. Militao, Vallejo, Nacho, F. Mendy, Miguel y Rafa Marín.

Centrocampistas: Kroos, Valverde, Lucas V., Camavinga, Blanco, Arribas y Peter.

Delanteros: Hazard, Benzema, Jovic, Vini Jr. y Mariano.

