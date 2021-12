Posible alineación del Real Madrid ante el Athletic en el partido de La Liga

El Real Madrid ganó al Athletic Club en el Santiago Bernabéu, en el partido aplazado de la novena jornada de La Liga, con gol de Karim Benzema. Ahora es el turno de que el equipo blanco visite el Nuevo San Mamés para disputar el encuentro adelantado de la jornada 21 del campeonato doméstico del fútbol español.

Un encuentro para el que los de Carlo Ancelotti cuentan con importantes bajas. Los últimos en sumarse han sido Isco Alarcón y David Alaba después de dar positivo en Covid-19. También sigue al margen Luka Modric, que pese a que dio negativo en la PCR, no se encuentra bien. A las ausencias se une Casemiro por cumplir ciclo de amonestaciones después de ver la tarjeta amarilla frente al Cádiz.

Todo esto ha obligado a Ancelotti a llamar a filas hasta a seis jugadores del filial para completar la convocatoria contra el Athletic. Aunque no se espera que ninguno de los canteranos forme parte del once titular que presentará el conjunto merengue en Bilbao. Eso sí, en el equipo inicial sí que habrá novedades.

Once titular del Real Madrid ante el Athletic

Desde el sustituto de Alaba en el centro de la defensa a los jugadores que compartirán el centro del campo junto a Kroos. Pero donde no se esperan rotaciones es en portería, más si cabe con la baja por coronavirus de Lunin. Courtois continuará bajo los tres palos en San Mamés.

Por delante del internacional belga, la tradicional línea de cuatro. En esta ocasión formada por Lucas Vázquez en el lateral derecho, por segundo partido consecutivo, con Militao y Nacho como pareja de centrales, y con Ferland Mendy en la banda izquierda de la zaga.

Sistema

Ancelotti, en rueda de prensa, no descartó un cambio de sistema ante las bajas: "Es verdad que hay bajas en el medio y es una oportunidad para Camavinga por ejemplo, a alguien que tenemos en cuenta para ahora y para el futuro. Para Valverde también. Cambiar el sistema, no sé. Es una buena pregunta. Este sistema nos ha dado mucho. Es verdad que no tenemos un extremo a la derecha y este sería el último motivo para jugar un 4-4-2, pero no estoy seguro".

Tanto Fede Valverde como Camavinga formarán parte de ese once titular al lado de Kroos en la medular. Y se presume que aunque no hay un extremo derecho natural, bien Hazard o bien Vinicius pueden ir intercambiando esa posición a lo largo del encuentro, compartiendo así tridente junto al innegociable Benzema.

