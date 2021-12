Camavinga quiere ser importante en el Real Madrid: una oportunidad antes de Navidad

Casemiro es baja ante el Athletic Club al cumplir ciclo de amonestaciones por ver la tarjeta amarilla el pasado fin de semana contra el Cádiz. Tampoco estará en el partido un Luka Modric que dio negativo en la última PCR, pero que mantiene síntomas de resfriado, por lo que se mantiene aislado. Ante este escenario, Fede Valverde y Eduardo Camavinga apuntan al once titular contra los leones.

El 'Pajarito' Valverde ya fue titular frente al Cádiz. El centrocampista uruguayo cuajó buenos minutos en el estadio Santiago Bernabéu e incluso pudo marcar. Sin embargo, al final el partido acabó con el mismo marcador con el que empezó y con reparto de puntos entre el Real Madrid y el conjunto gaditano. También tuvo minutos un Camavinga que quiere más.

El jovencísimo mediocentro cumplió 19 años el pasado mes de noviembre. Pero su juventud no solo no le impide soñar con lo más alto, sino que el propio jugador cree que puede ser importante en el equipo blanco ya esta misma temporada. Por el momento, ya ha participado en 16 encuentros con el Real Madrid entre La Liga y la Champions League, también actuando desde el once titular.

Camavinga celebra su gol con los jugadores del Real Madrid REUTERS

E incluso sabe lo que es marcar con la camiseta merengue: frente al Celta de Vigo en el que fue su estreno en la liga española. Por el momento, este es el único gol que ha marcado, aunque ha demostrado que no tiene complejos, pese a su edad o ser un recién llegado, y que si tiene que ir con todo hacia delante o incluso lanzar a puerta, lo va a hacer.

Quiere más

L'Équipe publica unas declaraciones de su entorno en las que se refleja la ambición del centrocampista: "Es inevitable que se sienta infeliz porque anhela más. Pero moralmente está bien, lo vive tranquilo porque considera que tiene sentido dado los jugadores de altísimo nivel que tiene delante en su puesto. Aún queda un largo camino por recorrer".

Jugar al lado de grandes futbolistas como Casemiro, Luka Modric o Toni Kroos no hace otra cosa que ser una continua masterclass para Eduardo Camavinga. Y eso en su entorno también lo reconocen: "Intenta aprovechar cada minuto para mostrar sus cualidades. Sigue almacenando, entrenando y jugando junto a Casemiro, Modric, Kroos… es un aprendizaje acelerado".

Paciencia y tiempo

Hay dos claves en el recorrido de cualquier joven jugador que llega a un club como el Real Madrid: tiempo y paciencia. Desde el pasado año, Camavinga estuvo vinculado con el club de Concha Espina. Finalmente, acabó fichando por el trece veces campeón de Europa. Y eso que al final se hablaba de que se podría esperar una campaña para culminar la operación.

Desde el Rennes quisieron vender y el jugador tenía claro que era el Real Madrid o nada. Así se dieron todos los condicionantes para su aterrizaje en el Santiago Bernabéu. Ya entonces era consciente de lo complicado que era jugar con futbolistas de la talla de Modric o Kroos por delante, pero eso no quita para que él haga saber a todos que está listo para la acción.

Eduardo Camavinga en un partido con el Real Madrid Europa Press

Con 19 años recién cumplidos, Camavinga debe ser consciente de que, primero, la paciencia es un valor. En especial, cuando se está en una entidad como el Real Madrid. En segundo término, el tiempo. Tiempo porque la temporada es muy larga y en el conjunto blanco puede tener minutos importantes ya este curso. Pero, sobre todo, en el futuro. Tiene que seguir con su progresión. Creciendo y haciéndose cada vez con un papel más clave en el equipo.

[Más información - De Neuhaus a Cherki: los cinco nombres tapados en la agenda del Real Madrid para 2022]

Sigue los temas que te interesan