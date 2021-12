Antonio Blanco no se mueve en el mercado de fichajes: su momento llegará con el Real Madrid

Máxima confianza con Antonio Blanco en el Real Madrid. Eso es lo que le transmite tanto el cuerpo técnico como la dirección del club al joven jugador de fútbol de Montalbán. Después de vincularse su futuro más próximo a otros clubes como el Getafe, el pivote solo piensa en blanco, seguir con su proceso de formación en la entidad y completar el salto entre Castilla y primer equipo. Carlo Ancelotti cuenta con la figura de la cantera que renovó este verano.

No es fácil cuando tienes 21 años y necesitas minutos en la élite para estar en boca de todos. El foco del Real Madrid es tentador, pero la formación se hace sobre el césped y demostrando tu talento en partidos. Entre una cosa y la otra, Blanco ha elegido la primera. El jugador se siente respaldado por la entidad, cree que el hecho de tener presencia con el Castilla es suficiente para seguir con su progresión y piensa que es mejor quedarse en la entidad ante cualquier circunstancia que pueda ocurrir con el centro del campo del primer equipo.

No lo piensa por qué sí, si no con conocimiento de causa. Ancelotti ve en él un gran potencial. El entrenador que sacó lo mejor de otros grandes centrocampistas como Pirlo, Seedorf, Xabi Alonso o, ahora, Kroos y Modric le ha transmitido esas buenas sensaciones que son suficientes para convencer al joven jugador de fútbol. Blanco es un diamante en bruto y se va a pulir en Valdebebas.

Antonio Blanco, durante el derbi de filiales entre el Real Madrid Castilla y FC Barcelona. AFP7 / Europa Press

"Lo bueno que tiene es que no tiene miedo, no tiene miedo de tener el balón, de querer el balón, que esto es lo más importante, da igual la edad que tengas. Esto es lo que más ayuda para tener confianza y para ayudar al equipo. Yo le veo bien. Hasta ahora ha jugado poco con nosotros, pero tiene algo y tiene calidad también para jugar a un buen nivel"; cuando alguien de la altura de Toni Kroos dice esto de ti, es para estar orgulloso. Habla de Antonio Blanco.

No piensa en el verano de 2022, donde su situación seguramente cambiará. Después de vincular su futuro a la entidad hasta 2025 no tiene ninguna prisa. El éxito en el Real Madrid no se regala y su trabajo está siendo formidable. Con una actitud estajanovista, el centrocampista cumple con todo lo que le pide el cuerpo técnico. Su falta de minutos es incomprensible para muchos, pero el nivel actual del trío de leyenda de la medular blanca lo impide.

Futuro blanco

No hay nadie que dude de su valor. Siempre que se habla del futuro del centro del campo del Real Madrid se coloca a Blanco. El fichaje de Eduardo Camavinga y la presencia de Fede Valverde no estorban, suman. Los tres están destinados a ser los que releven a Casemiro, Kroos y Modric y eso no son palabras menores. Esa transición será dura y tener esa confianza de la entidad es vital.

De Montalbán para el mundo. Así le dicen a Antonio Blanco cuando pasea por las calles del pueblo cordobés. El niño que un día empezaba a despuntar en el equipo de esta localidad de poco más de 1.000 lugareños se ha convertido en hombre y ya no hay quien le saque de la élite. El cordobés primero se exhibió en Segunda B con el Castilla al que lideró hasta clasificarle para los playoffs de ascenso. Finalmente, el equipo no consiguió volver a Segunda División. Este año tiene una nueva oportunidad.

Aunque el Real Madrid nunca escatima a la hora de hacer grandes apuestas para contar con los mejores jugadores del mundo, los merengues quieren dar relevancia a una de las mejores generaciones de canteranos que han pasado por la entidad. Los ganadores de la única Youth League de la historia del club siguen buscando su hueco en la élite y quieren tenerlo donde siempre soñaron. La dirección cuenta con ellos.

