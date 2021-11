Carlo Ancelotti se rinde a Casemiro, Kroos y Modric: "Hacen cosas que yo no les pido que hagan"

Buen regreso del parón de selecciones para el Real Madrid. Los blancos superaron al Granada en su visita a Los Cármenes con una goleada que firmaron los tantos de Marco Asensio, Nacho Fernández, Vinicius y Ferland Mendy. Carlo Ancelotti analiza en rueda de prensa el gran encuentro que han hecho los merengues después de que sus dos sorpresas en el once anotasen y que haya podido gestionar los minutos de sus jugadores principales sustituyéndolos.

Asensio

"Está cumpliendo. Hay mucha competencia, pero también muchos partidos. Ha hecho un gran partido y aprovecha las oportunidades".

Cambios

"Los he hecho para dar descanso a los que más habían jugado y los que menos tuvieran oportunidad".

Físico

"Están bien, todos. Vi un poco cansado a Militao y por eso le di descanso. En los próximos partidos habrá más cambios. Tengo confianza en los que menos han jugado".

Centro del campo

"No hay mucho que decir. El nivel que tienen los dos es muy alto, siguen siendo los mejores centrocampistas del mundo para mí. Hacen cosas que yo no les pido, pero que les sale con naturalidad. Si pensamos en futuro a corto plazo, puede ser que sigan; si pensamos en un futuro de dentro de diez años, tenemos que buscar sustitutos. Y los tenemos con Camavinga, Valverde y Blanco".

Vinicius

"Le he sustituido para evitar problemas. El partido estaba un poco caliente por su parte, entonces he preferido quitarlo".

Vallejo y la expulsión

"Vallejo merece jugar, como los demás. Su profesionalidad es muy alta, siempre que puedo me gusta meterlo. La expulsión no lo sé, pero no era determinante para el partido".

