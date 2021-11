Marco Asensio: "Yo no noto que los árbitros piten a favor del Real Madrid"

El Real Madrid cuajó un gran partido ante el Granada en el estadio Nuevo Los Cármenes. Una victoria contundente con un recital ofensivo y cuatro goles que fueron una losa demasiado pesada para el equipo de Robert Moreno, que se diluyó como un azucarillo en la segunda mitad.

El choque, que fue bastante tranquilo a nivel arbitral, tuvo una jugada polémica, la expulsión de Monchu por una fuerte patada a Vinicius después de un regate del brasileño. El medio del Granada ya no tenía opciones de llegar al balón y aún así golpeó con fuerza al '20' del Real Madrid. Tras el partido, Marco Asensio se pasó por los micrófonos de Movistar y habló sobre esa jugada.

El mallorquín, con una sonrisa en la boca y cara de no entender lo que estaba pasando, tiró de clase para asegurar la mayor: "Yo no noto que los árbitros vayan a favor del Real Madrid. Los árbitros están preparados para hacer su trabajo lo mejor posible y toman sus decisiones, nosotros no tenemos que fijarnos en eso". Gesto irónico después de la fea acción de Monchu.

Asensio: "Súper contento por cómo ha ido el partido. Después de un parón es complicado coger la dinámica, pero creo que el equipo ha estado muy serio. Hemos hecho un gran partido". #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/9h2gSNSlQ0 — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) November 21, 2021

