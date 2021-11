El Real Madrid conquista Granada y arrasa con una goleada en Los Cármenes

Volvió La Liga y volvió el Real Madrid a ganar. Muy superior el equipo de Ancelotti al Granada, aunque una desconexión en el último cuarto de hora de la primera parte metió a los de Robert Moreno en el encuentro gracias un gol de Luis Suárez. [Narracción y estadísticas: Granada 1-4 Real Madrid]

Asensio y Nacho fueron las novedades de Ancelotti y los dos respondieron con un gran partido y con goles. El balear quiere adueñarse de la banda derecha del ataque blanco, sin propietario fijo, y el central dio un respito a Militao tras los compromisos de las selecciones.

Los primeros 30 minutos del Real Madrid en Los Cármenes fueron sobresalientes, sin embargo sufrió un poco en el último cuarto de hora de la primera mitad. Apretó entonces las clavijas Ancelotti a sus jugadores en el descanso y el equipo blanco arrasó al Granada en la segunda mitad.

El 1-4 se queda hasta corto por méritos de uno y otro equipo. Monchu vio la roja en el minuto 70 y la última fase del partido ya sí que fue un mero trámite. El Real Madrid golea, se gusta y sigue con buen pie en una Liga que ahora lidera, a falta del partido de la Real Sociedad aunque ahora mismo con las mismas jornadas disputadas.

Gran inicio del Madrid

El Real Madrid dominó desde el comienzo en Los Cármenes con Kroos y Modric haciendo suyo el centro del campo. La superioridad blanca era evidente y el Granada era incapaz de entrar en el partido, circunstancia que terminaría pagando muy pronto con un festival madridista ante la portería de Luís Maximiano.

Los goles llegaron de las dos novedades de Ancelotti: Asensio y Nacho. El balear aprovechó un buen pase de Kroos tras una pérdida de Gonalons para batir al guardameta del conjunto nazarí con la pierna derecha. El balón entró con suspense, pero el tanto en el minuto 19 hacía justicia a los que se veía sobre el césped.

No tardó el equipo de Carlo Ancelotti en ampliar la ventaja en Los Cármenes. Era el minuto 25 cuando la pizarra del técnico italiano funcionó a la perfección. Córner sacado en corto y entre Modric y Kroos vuelven loca a la defensa del Granada para que Nacho defina en el primer palo. El defensa vio así recompensada su gran actuación en un partido en el que se combinó perfectamente con Alaba en el centro de la zaga.

La media hora fantástica del Real Madrid pudo tener la guinda del tercer gol en una gran contra que terminó con un disparo de Asensio que salvó Soro milagrosamente sobre la línea. El equipo blanco era un vendaval, aunque el aire dejaría de soplar en un último cuarto de hora de la primera mitad en la que el Granada despertó.

Desconexión

Al equipo de Robert Moreno le llegó antes el gol que el juego. Vinicius perdió una pelota tras un saque de banda y Luis Suárez se inventó un fuerte disparo que tocó en Nacho y despistó a Courtois. La más que posible falta de Quini sobre Vinicius en el inicio de la jugada ni se revisó en el VAR, por la rapidez en la toma de la decisión, pero claro que allí estaba el colegiado catalán Estrada Fernández.

Desde el 1-2 en el minuto 34 al final de la primera mitad, el Granada vivió sus mejores momentos del encuentro. El conjunto nazarí incluso pudo empatar en un nuevo disparo de Luis Suárez que esta vez sí logró despegar Courtois. A pesar del acelerón de los de Robert Moreno, Benzema tuvo la última ocasión antes del descanso con un tiro colocado que obligó a Luís Maximiano a volar.

La segunda parte no tuvo emoción porque el Real Madrid no quiso. El equipo de Ancelotti volvió a arrasar tras el paso por vestuarios. La exhibición de Kroos en el centro del campo era suficiente para controlar a los nazarís, aunque Benzema no tenía la puntería de otros días.

Vendaval blanco

Sin gol, pero Karim siempre tiene fútbol. Benzema se sacó un gran pase para Modric y el croata regaló el 1-3 a Vinicius en el minuto 56. El brasileño marcó a placer y poco después provocaría la acción que acabó por finiquitar el encuentro. Una dura entrada de Monchu sobre Vinicius le costó la roja al futbolista del Granada y también a Robert Moreno por las protestas. El centrocampista barre, sin intención de jugar la pelota, al crack del Real Madrid.

Cualquier opción del Granada en el partido terminó en esa acción, aunque el Real Madrid no se conformó en ningún momento y siguió yendo a por más. El equipo de Ancelotti aprendió del error con la desconexión en la primera parte y continuó apretando hasta el final del encuentro.

Fruto de esa hambre llegó el definitivo 1-4 con un gol de Mendy a pase de Casemiro. El Real Madrid se dio un festín en Granada para comenzar la última fase del 2021, ya sin parones hasta Navidad. Los de Ancelotti quieren La Liga y este tramo del campeonato ayudará a dilucir si tendrá más rivales que el Atlético de Madrid por el título.

