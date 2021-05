Kroos bendice a Antonio Blanco en el Real Madrid: "Tiene algo..."

Toni Kroos se ha convertido en toda una institución en el Real Madrid. El centrocampista llegó al Santiago Bernabéu en el verano de 2014 a cambio de tan solo 25 millones de euros. El paso de los años ha confirmado que el alemán es uno de los fichajes más rentables de la historia del club blanco.

Junto a Modric y Casemiro, Kroos forma parte de uno de los mejores centros del campo de toda la historia e incluso se habla de que son los grandes números 1. Ellos son la medular de las tres Champions League consecutivas y aunque continuarán más tiempo en el Real Madrid, la nueva generación ya va llamando a la puerta.

En una temporada muy complicada para la plantilla madridista por las lesiones, las bajas por coronavirus... Zidane ha tenido que tirar de cantera para no solo completar algunas convocatorias, sino también para poner a los mirlos blancos en el terreno de juego. Y uno de los más destacados es, en este aspecto, Antonio Blanco.

Precisamente, sobre Antonio Blanco ha sido preguntado Toni Kroos en la rueda de prensa previa al partido de vuelta de las semifinales de la Champions League contra el Chelsea. El germano ha bendecido al canterano merengue, de quien ha dicho que tiene "algo" y también mucha "calidad".

"Lo bueno que tiene es que no tiene miedo, no tiene miedo de tener el balón, de querer el balón, que esto es lo más importante, da igual la edad que tengas. Esto es lo que más ayuda para tener confianza y para ayudar al equipo. Yo le veo bien. Hasta ahora ha jugado poco con nosotros, pero tiene algo y tiene calidad también para jugar a un buen nivel. No tengo dudas", ha asegurado el internacional alemán.

Apunta al primer equipo

Tal y como ha venido contando EL BERNABÉU, Antonio Blanco es uno de los cuatro canteranos que pueden acabar ocupando plaza en el primer equipo para la 2021/2022. En el club blanco han gustado mucho las apariciones del centrocampista, pero en especial ha dejado encandilado a Zinedine Zidane.

'Zizou' da su visto bueno a Blanco, a quien se le ve como el sustituto natural para Casemiro. Hay que recordar que desde que se marchó Marcos Llorente al Atlético de Madrid, el equipo merengue no ha tenido un relevo para el mediocentro brasileño y parece que por fin se ha encontrado al heredero.

