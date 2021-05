Kroos: "¿Si seguirá Zidane la próxima temporada? Yo creo que sí"

El 1-1 de la ida entre Real Madrid y Chelsea dejó todo en juego para el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League en Stamford Bridge. Este miércoles 5 de mayo se completará la final de la máxima competición continental, que se disputa en Estambul el próximo sábado 29 de mayo. En la previa, Toni Kroos ha acompañado a Zinedine Zidane en rueda de prensa.

¿Qué es lo más importante en un partido como esto?

"Corazón, paciencia, cabeza... Todo esto y la calidad. Vamos a salir muy motivados, esto es lo que tenemos que hacer, seguro. Conocemos cómo funcionan estos días y la calidad que podemos poner en el campo. Esto es lo más importante para llegar a la final".

Clave para superar las dificultades

"Defendemos bien, eso es importante para pasar una eliminatoria como esta y ante un equipo así. Tenemos que crear más que en la ida, esto lo vamos a necesitar para pasar. Pero creo que somos capaces de hacer esto. Vamos a preparar el partido y ver cómo hacemos esto, pero claro que tenemos que crear (ocasiones) más que en la ida".

¿Es posible el doblete?

"Sabemos que no ha sido una temporada muy cómoda para el equipo o muy tranquila. Pero creo que superamos muchas lesiones. A veces jugamos mejor, otras peor... pero estamos en mayo y estamos en las dos competiciones para ganar. Queremos ganar cada competición que jugamos. Ahora estamos aquí y tenemos la posibilidad mañana de pasar a la final. Muchos dicen que estamos cansados y es normal. Pero mañana es otro partido y todos tenemos la capacidad de dar todo. Tenemos la oportunidad de ganar las dos competiciones".

Sergio Ramos

"Esta es una pregunta para el míster. Sergio ya ha demostrado desde hace muchos años lo importante que es para el equipo en partidos así. De esto no hay duda".

Eden Hazard

"Creo que sabemos qué jugador puede ser Eden. Es una pena que no lo haya podido demostrar en los últimos meses por las lesiones. Creo que está un poco mejor ahora físicamente. Es un jugador para estos partidos, que nos puede ayudar mucho. Cómo está en detalle no lo puedo decir, ha jugado un partido como titular, que no es mucho, pero para una defensa rival puede ser un jugador peligroso. Cuántos minutos juegue mañana no es mi cosa, pero creo que nos puede ayudar".

¿Qué pasó en la ida? ¿Cómo está?

"Un poco las dos cosas. En los primeros 20-25 minutos no estuvimos bien, eso es lo que ellos querían, con su velocidad aprovechar esto. Pero luego jugamos mejor, más juntos, más compactos. Tuvimos más la posesión en la segunda mitad y con el balón nosotros siempre estamos un poco más cómodos. ¿Cómo estoy yo? Estoy en Londres, así que estoy bien -risas-".

Casemiro - Modric - Kroos, ¿el mejor centro del campo?

"No veo muchos partidos, así que no puedo decir lo que pasa en el resto del mundo. Pero nosotros lo damos todo en el campo, pero no vale decir que somos los mejores si al final de temporada no ganamos nada. En este club, lo importante es ganar y para esto jugamos".

Puede ganar su quinta Champions

"Es verdad, pero antes de ganar algo también pierdes mucho y he sufrido mucho con las derrotas".

Antonio Blanco

"Lo bueno que tiene es que no tiene miedo, no tiene miedo de tener el balón, de querer el balón, que esto es lo más importante, da igual la edad que tengas. Esto es lo que más ayuda para tener confianza y para ayudar al equipo. Yo le veo bien. Hasta ahora ha jugado poco con nosotros, pero tiene algo y tiene calidad también para jugar a un buen nivel. No tengo dudas".

¿Seguirá Zidane?

"Yo creo que sí. Si estoy bien informado, tiene un año más de contrato. Así que sí, creo que sí".

¿A qué jugador del Chelsea destaca?

"En mis quince años de fútbol ningún rival me ha quitado el sueño. Yo creo que el Chelsea ha mejorado mucho como equipo. Tienen un entrenador alemán y no me sorprende -risas-. Defienden muy bien, reciben pocos goles y arriba tienen mucha velocidad. Es lo que tienen, es su calidad. Pero nosotros también tenemos esto y tenemos la experiencia en este tipo de partidos. Sin duda tienen sus cosas, sin esto no pueden llegar a la final de la Champions, pero no puedo decirte a un jugador especialmente".

¿Es imposible igualar físicamente al Chelsea?

"Yo creo que sí. Yo nos veo bien, hemos recuperado a jugadores que no teníamos en la ida. Por mala suerte perdimos a Rapha (Varane) ayer, pero hemos recuperado jugadores y creo que tenemos físico para jugar y correr hasta el final. Es importante también la calidad que podemos poner en el campo, no solo físicamente, también con el balón, que es igual de importante".

¿Jugar contra Kanté?

"Creo que es un jugador muy bueno, muy físico. Se trata de rivales que están al otro lado. Ya vimos la gran calidad que tienen sus jugadores durante los primeros 20-25 minutos de la ida, pero luego pudimos controlar nosotros mejor el balón. Siempre controlas mejor los partidos cuando tienes el balón y eso es algo que el Real Madrid tuvo en la segunda mitad durante la ida en el Di Stéfano".

