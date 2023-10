El Real Madrid avasalla al Zunder Palencia en Liga Endesa y prolonga su gran racha de victorias

No hay quien pare a este Real Madrid. El Zunder Palencia no fue rival para el equipo de Chus Mateo y los blancos sumaron un nuevo triunfo en el WiZink Center para continuar su brillante trayectoria esta temporada. El actual líder de la Liga Endesa suma ya doce triunfos y esa marca solo parece estar llamada a seguir creciendo. [Real Madrid 91 - 68 Zunder Palencia: narración y estadísticas]

El Real Madrid estuvo liderado por un acertado Dzanan Musa. El bosnio fue el líder del equipo de Chus Mateo y supero nuevamente la decena de puntos, quedándose en trece. También le acompañó en ese aspecto Mario Hezonja, que se quedó en 16 tantos tras un gran final de partido.

Más allá de eso, fue una actuación coral de todo el equipo, ya que se repartieron los minutos y varios de ellos destacaron. Fue el caso de Facundo Campazzo, Fabien Causeur, Edy Tavares o Eli N'Diaye. Una nueva demostración de lo bien engrasado que está el Real Madrid en este comienzo de temporada, donde nadie parece hacerle sombra.

El jugador del Real Madrid F. Campazzo y el jugador del Zunder Palencia A. Ubal, durante el partido de la jornada 7 de la Liga Endesa. EFE

El Zunder Palencia apenas pudo ser rival para el conjunto de Chus Mateo. Más allá de los primeros compases de partido, el conjunto palentino fue incapaz de mantener el ritmo anotador del Real Madrid y tampoco pudo contrarrestarlo a nivel defensivo. Aún así, no se dieron por vencidos e intentaron reducir la drástica diferencia en el marcador, aunque sucumbieron una y otra vez ante el talento rival.

El Real Madrid, con este triunfo, prosigue su buen hacer esta temporada y mantiene el liderato de Liga Endesa. El conjunto blanco alcanzó su séptimo triunfo seguido en el campeonato liguero y hunde al Zunder Palencia, que continúa en los puestos de descenso.

Rodillo imparable

El partido arrancó con la canasta de Brown para el Zunder Palencia, algo que no cambió el plan de partido del Real Madrid. El conjunto blanco apenas estuvo por detrás en el marcador unos segundos y pronto arrancó los motores para despegar. Cuatro puntos consecutivos de Causeur y un triple de Campazzo abrieron la primera ventaja.

El primer cuarto del partido fue un auténtico monólogo del Real Madrid. Los de Chus Mateo rompían una y otra vez a la defensa del conjunto palentino, que era incapaz de aguantar las embestidas. Un juego coral que acabó con los locales llevándose una abultada ventaja al final de los primeros diez minutos (30-11).

El segundo siguió el mismo patrón. Musa, N'Diaye, Tavares, daba igual, porque todos eran capaces de aparecer sobre el parqué para anotar. Esto hizo que la distancia fuese creciendo y los blancos amarrasen su victoria poco antes del descanso, donde ya gozaban de una considerable distancia (52-25).

Fabian Causeur defendiendo a Vitor Benite en el Real Madrid - Palencia de Liga Endesa. EFE

Ese impulso que dio a los de morado el no tener nada que perder en el contexto en el que se desarrollaba el duelo les hizo salir valientes de los vestuarios. El premio fue un parcial de 1-9 en el que despuntó el joven y prometedor Ousmane N'diaye. A efectos prácticos esa reacción no tuvo muchas consecuencias, pues la desventaja no bajó de los 20 puntos, pero fue celebrada con gritos de "Palencia, Palencia" desde los asientos y les ayudó a "ganar" el tercer cuarto (67-43).

Los diez minutos decisivos apuntaban a trámite, pero hay jugadores que no entienden de eso. Es el caso de Sergio Rodríguez, que quiso dejar detalles a modo de asistencia antes del cierre; y del croata Mario Hezonja y el francés Vincent Poirier, autores entre los dos de 17 de los 24 puntos en ese tramo.

Real Madrid 91 - 68 Zunder Palencia

Real Madrid (30+22+15+24): Causeur (8), Campazzo (9), Deck (5), Musa (13), Tavares (8) -cinco inicial-, Hezonja (16), Sergio Rodríguez (4), Poirier (8), Llull (7), Abalde (3), Hugo González (2), Ndiaye (8).

Zunder Palencia (11+14+18+25): Brown (5), Benite (13), Ortega (7), Kamba (3), Haarms (2) -cinco inicial-; Franke (2), Van der Vuurst (11), Rodríguez (-), Ndiaye (11), Ubal (6) y Pasecniks (8).

Árbitros: Carlos Peruga, Andrés Fernández y Guillermo Ríos. Sin eliminados.

Incidencias: partido de la séptima jornada de la Liga Endesa de baloncesto disputado en el WiZink Center ante 9.106 espectadores.

