Robert Moreno: "Sergio Ramos no es intocable, pero sí imprescindible ahora mismo"

Robert Moreno está afrontando con la mayor de las ilusiones el reto de ser el entrenador de la selección española con vistas al futuro. El catalán cogió el testigo de un Luis Enrique que se vio obligado a dejar el cargo por un problema grave familiar, pero el conjunto nacional no ha perdido el contacto con el asturiano y hará todo lo posible por seguir dedicándole cada victoria.

Al margen de ello, el actual seleccionador ha pasado por los micrófonos de El Transistor y no ha tenido ningún reparo en 'mojarse' sobre sus colores: "Soy del Barça, soy socio del Barça, no me importa decirlo, no hay que esconder nada cuando eres profesional; Luis Aragonés era del Atleti y Vicente del Bosque del Madrid".

De hecho, las confesiones de Robert Moreno no se iban a quedar ahí, sino que también reveló en que momento conoció a su actual mujer, coincidiendo con un partido de alto calibre: "Conocí a mi mujer en un partido, en un Barça - Madrid". Un dato que tampoco ha pasado desapercibido y que, una vez más, confirma la pasión del actual seleccionador como seguidor del bando culé.

Luis Enrique y Robert Moreno

Luis Enrique, clave en su continuidad

Más adelante, el técnico catalán reveló cómo tomó la decisión de seguir vinculado a la Selección, contando siempre con el apoyo incondicional de Luis Enrique: "Cuando nos ofrecieron seguir en la Selección lo primero que hicimos fue consultar a Luis Enrique y él nos dijo que le parecía bien; el día que me nombraron seleccionador no lo disfruté, no había alegría, nuestro pensamiento estaba con Luis Enrique".

Elogios a Ramos y Hazard

Finalmente, Robert Moreno ha manifestado la importancia de Sergio Ramos en la plantilla del conjunto nacional y, a su vez, ha desvelado cuáles han sido sus votos para los premios The Best: "Sergio Ramos es un ejemplo en el día a día, no es un jugador intocable pero sí imprescindible ahora mismo. En el The Best he votado a Messi, me parece el mejor jugador de la historia y lo será hasta que él quiera, a Hazard y a De Jong".

