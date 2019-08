"Pogba no se siente querido en Manchester"

La situación de Paul Pogba en el Manchester United sigue siendo una incógnita muy difícil de resolver. El jugador quiere poner fin a su etapa en Old Trafford y cambiar de aires sabiendo que el Real Madrid es su principal alternativa.

El centrocampista galo también tiene en mente que es una petición expresa de Zinedine Zidane para reforzar el centro del campo de la entidad madridista, pero Solskjaer sigue en sus trece de mantener al jugador en sus filas y esto no hace más que dificultar la operación.

Al respecto de la situación del campeón del mundo con la selección francesa, Patrice Evra ha concedido una entrevista a Daily Mail y también se ha mostrado confuso con el futuro del futbolista, teniendo claro que en su actual club no termina de ser feliz: "No sé qué le deparará el futuro a Paul. Sé que se sintió realmente amado en la Juventus. No siente ese amor en Manchester. Siempre olvidamos de qué se trata un futbolista".

Paul Pogba con el Manchester United REUTERS

Además, Evra destacó que las críticas son injustificadas cuando el rendimiento sobre el terreno de juego es positivo, por lo que ha aprovechado para mandarle un mensaje en primera persona al centrocampista francés: "Un jugador habla en el campo. Así que mátalo cuando no esté jugando bien, pero si está jugando bien, concéntrate en eso. Cuando compras buenos autos y una gran casa, crearás odio y celos, por lo que tendrás que mejorar tu juego y asegurarte de que no te afecte. Es por eso que le digo a Paul: 'Haz lo que quieras, pero si ves que afecta tu juego, detente'".

A contrarreloj

Cabe destacar que, además, el mercado de la Premier League echará el cierre el próximo 8 de agosto, por lo que el paso del tiempo no deja de ser una desventaja para el propio Pogba. Y es que de no producirse su salida, el jugador tendrá que permanecer en el United a la espera de las oportunidades que le ofrezca Solskjaer, pero dado su deseo inminente de salir, Paul forzará todo lo posible por cumplir con sus expectativas y volver a probar suerte lejos de Inglaterra.

