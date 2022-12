Samsung da por completo el despliegue de Android 13 en todos sus móviles: el ejemplo a seguir por todos

One UI 5 termina su despliegue para llegar a un total de 46 dispositivos inteligentes de Samsung Manuel Ramírez El Androide Libre

La actualización de One Ui 5 con Android 13 no es una cualquiera y ya en el análisis que realizamos dimos cuenta de ello con todas esas novedades. Y es que Samsung ha realizado un gran trabajo, como un ejemplo a seguir por el resto de fabricantes, para llevar One UI 5 a todo el rango de móviles de gama alta, media e incluso baja.

Los móviles de Samsung ya con One UI 5

En una publicación hecha en su Samsung Newsroom, la marca coreana clama que One UI 5 ha sido el despliegue más rápido llevado a cabo nunca.

Y es que ha actualizado un total de 46 dispositivos a Android 13 en menos de dos meses. También ha usado esta comunicación para avisar de que en cuatro días, incluido este 28 de diciembre, se completa el despliegue de One UI 5.

Una proeza cuando estamos ante uno de los mayores problemas de Android desde siempre: la tardanza de las actualizaciones. Y es que incluso hace años la misma Google publicaba esa fragmentación con el porcentaje de dispositivos que tenían una y otra actualización a Android.

Entre todos esos dispositivos de Samsung que se han actualizado tenemos a la serie Galaxy S20, Note 20, los plegables Galaxy Z Fold y Z Flip y los Galaxy A y Galaxy M.

Una actualización a Android 13 que se ha caracterizado en One UI 5 por una mayor personalización a todos los niveles, algunos detalles relacionados con la privacidad y la extracción de texto de imágenes gracias a su IA.

Es decir, que estamos ante una actualización mayor que trae una buena ristra de novedades que ha sido implementada sin problemas ni bugs en todos esos 46 dispositivos que ya pueden disfrutar de a Android 13. El ejemplo a seguir por otras marcas cuando éstas no disponen del catálogo tan amplio que apropia en su poder Samsung.

