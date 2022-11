Samsung es la nueva referencia en actualizaciones, y con Android 14 será incluso más rápido

Si hace un par de años os hubiéramos dicho que la mejor marca para mantener tu móvil actualizado era Samsung, nos habríais llamado de todo. Pero eso es así en la actualidad; descontando Google y sus Pixel, evidentemente, Samsung ha sido la más rápida en dar el salto a Android 13.

[Analizamos One UI 5: la actualización de Samsung para sus móviles Galaxy con Android 13]

Es cierto que los cambios introducidos en las últimas versiones de Android han ayudado mucho. Google ha fragmentado el sistema, permitiendo la actualización por separado de sus componentes con los GMS (Google Mobile Services). Además, Android 13 no supone un salto tan grande como lo fue Android 12, y eso facilita las cosas.

Samsung ya piensa en Android 14

Eso no quita que el trabajo de Samsung no haya sido excepcional, y no hay más que compararlo con otras marcas de Android; algunas de las cuales sólo han dicho que soportarán Android 13 en algún momento. Mientras tanto, muchos móviles de Samsung ya ejecutan One UI 5.0, la capa de personalización basada en Android 13; después de llegar a los móviles punteros de la gama Galaxy S22 y a los plegables, ya está siendo instalado en móviles de gama media como los de la gama Galaxy A.

Todo esto nos hace preguntarnos si esta política continuará en el futuro, o si se trata de algo excepcional por las características de Android 13. Samsung ha respondido a esa pregunta en una nota de prensa en la que explica la expansión de One UI 5.0, que este mes llegará al Galaxy Note 20 y próximamente a los Galaxy A53, A52, A33 y A32, además de a los plegables que quedan. Todo eso, en lo que queda de año, que no es mucho.

Widgets en One UI 5.0, la versión de Android 13 de Samsung

Samsung también ha adelantado que la próxima generación del sistema llegará incluso más rápido, y que su objetivo es reducir el intervalo de tiempo que pasa en cada lanzamiento de One UI. De esta manera, afirma que podrá proveer la última experiencia móvil a la mayor cantidad posible de usuarios de dispositivos Galaxy, tanto móviles como tablets, alrededor de todo el mundo.

Parece que la alianza con Google tiene buena parte de culpa de esta mejora, ya que Samsung la menciona específicamente y promete afianzarla con el objetivo de actualizar One UI incluso más rápido próximamente.

