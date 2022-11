Esta puede ser la mejor consola china con Android, capaz de ejecutar juegos de PlayStation 2

El mercado de las consolas con Android ahora mismo es un “territorio sin ley”. El hecho de que AOSP sea software libre permite a muchos fabricantes chinos lanzar nuevos dispositivos como si fueran rosquillas, pero muy diferentes a apuestas como la consola de Logitech o la consola de Razer.

Estas consolas baratas no se centran en ofrecer una experiencia fácil de usar, ni en una interfaz amigable; de hecho, no son recomendables si no te gusta “toquetear” en el software, ya que es sólo así que les sacarás todo el partido.

Estas consolas también caminan la fina línea de la legalidad. Muchas se publicitan como capaces de ejecutar juegos de consola, pero en realidad lo consiguen usando emuladores, que suelen requerir que el usuario tenga una copia legal del juego y de la consola para funcionar (o una obtenida de manera no oficial).

Nueva consola de Anbernic

Sólo con ‘bucear’ un poco por páginas de importación china es fácil encontrar muchas de estas consolas, pero entonces, ¿qué hace especial a Anbernic? Es una de las que más parece acertar con sus lanzamientos, pese a que hace muchos a lo largo del año. El último se está llevando buenas críticas de los afortunados que ya han conseguido una unidad de prueba.

Anbernic RG505

La consola tiene un nombre difícil de recordar, RG505, pero mucha gente la está comparando con la PSP, la clásica consola de Sony, y no es casualidad. La pantalla de 4,96 pulgadas y tecnología OLED tiene exactamente la misma resolución de 960 x 544 píxeles, por lo que parece haber sido diseñada para ejecutar esos juegos a la perfección.

El otro elemento del hardware que destaca es el procesador Unisoc Tigger T618, que con sus ocho núcleos (de los cuales dos son Cortex-A75 a 2.0 GHz) y sus 4 GB de memoria RAM promete suficiente potencia para ejecutar juegos. Está basada en Android 12 y posee WiFi y Bluetooth 5.0, con una batería de 5.000 mAh que promete hasta 8 horas de duración.

Anbernic RG505

De hecho, de manera tal vez algo polémica, la página oficial de Anbernic afirma que esta consola es capaz de ejecutar juegos de PlayStation 2, Nintendo Wii y Nintendo GameCube, además de consolas anteriores. Todo ello con emulación, por supuesto, lo que no es del agrado de todo el mundo. Además, afirma que es capaz de ejecutar juegos nativos para Android como Genshin Impact, pero eso es tal vez algo más dudoso teniendo en cuenta lo exigente que es.

Este tipo de consolas son algo polémicas, pero son muy populares entre entusiastas que tienen el conocimiento y el tiempo para modificar el sistema a su gusto y usar el software que quieren. No son para todo el mundo, pero es una demostración de cómo Android se ha expandido.

La Anbernic tendrá un precio de 150 euros, aunque probablemente se podrá conseguir más barata en algunas tiendas de importación china.

