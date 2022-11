Analizamos One UI 5: la actualización de Samsung para sus móviles Galaxy con Android 13

Analizamos Android 13 con One UI 5 al estar ya disponible en España El Androide Libre

Android 13 para la serie Samsung Galaxy S22 ya está disponible en España y pasamos a comentar algunas de las mejores jugadas de este One UI 5, con el que la marca coreana pretende seguir innovando para ofrecer una magnífica experiencia de usuario. Como no, nos ha gustado esta nueva actualización, sobre todo por algunos detalles, aunque cambios rompedores no son que estén tan presentes como ha sucedido en actualizaciones mayores anteriores.

Un One UI 5 para la personalización

Lo primero que nos ha cautivado, aparte de esos ajustes estéticos en la barra de notificaciones y los iconos temáticos de Android 13, para incluso tener a WhatsApp y Telegram bajo los mismos, es la posibilidad de poder cambiar la pantalla de bloqueo tal como nos guste.

Si Apple ha mimado lo suficiente a iOS en su última actualización en este sentido, Samsung no ha querido dejar de ser menos, y más cuando innovaron con el AOD que lanzaron años. Y es que ahora incluso vas a poder usar un vídeo cualquiera, como máximo de 15 segundos, para esa pantalla de bloqueo.

El nuevo widget de One UI 5 El Androide Libre

Todo es tan fácil como pulsar de forma prolongada sobre la pantalla de bloqueo para así pasar a retocar algunos de sus elementos. Esas opciones de personalización están ahí para modificar a nuestro gusto el reloj, cómo se muestran las notificaciones o la posibilidad de usar vídeos o imágenes de la galería propia. Lo mismo sucede con AOD que ha recibido alguna mejora en este sentido; si otras plataformas como YouTube están poniendo todo para este tipo de formato vertical, esos vídeos en un Galaxy con One UI 5 quedan muy bien.

Y casi que nos ha gustado mucho lo del tema de vídeo que podamos poner cualquiera que se nos pase por la cabeza, como un vídeo recordando el cumple de nuestro hijo o esas vacaciones últimas que estuvimos en algún destino vacacional.

Las novedades propias a Android 13

La interfaz para el tema dinámico El Androide Libre

Aparte de esa capacidad especial para configurar la pantalla de bloqueo al igual que AOD con mejoras importantes, uno de los aspectos más importantes de Android 13 es su sistema dinámico de temas. Es decir, que si lo usamos, tomará el color clave del wallpaper para impregnarlo en los elementos de la interfaz.

Este tema dinámico ha estado disponible, pero faltaba que las apps se fueran actualizando para que ahora podamos disfrutar de los iconos de nuestras apps favoritas personalizadas como debe ser; eso sí, todavía faltan muchos iconos, aunque algunas importantes, como las dichas Telegram o WhatsApp, están presentes.

Así se personaliza AOD en Android 13 con One UI 5 El Androide Libre

One UI 5 nos permite acceder a 8 esquemas de colores basados en el color de fondo del wallpaper, y hasta 12 colores básicos para así personalizar todo del teléfono. De esta manera, tomará un aspecto propio con colores acentuando algunos de los botones o espacios que más solemos usar en nuestro a día con un móvil Samsung Galaxy.

También hay detalles para la personalización de las llamadas al poder imponer una imagen a un contacto, de esta manera, cuando recibamos su llamada podremos identificarlo rápidamente.

La personalización de la imagen del contacto en Android 13 El Androide Libre

Samsung también ha querido vestir de gala las notificaciones para que las apps tengan su icono en esta barra y así se distingan de mejor forma que con One UI 4.

Las apps de Samsung actualizadas

Es verdad que un ecosistema propio de apps necesita ser actualizado con cada versión mayor. El problema quizá es que no podamos disfrutar de toda esa lista de novedades porque están vinculadas a la app Teclado de Samsung o la misma Bixby. Es decir, que si no usas este teclado, ni te vas a enterar de algunas novedades bien importantes.

One UI 5 El Androide Libre

Sí que es verdad que Galería sigue con alguna mejora para ser una de las mejores apps actuales para gestionar todo el contenido multimedia que vamos generando con la app de cámara o lo descargado a través de multitud de apps o redes sociales.

Esa es la posibilidad de copiar texto tal cual aparece en las imágenes cuando aparece el botón justo abajo a la derecha, al igual que sucede en la app de cámara. El teclado se actualiza con los kamojis que se pueden introducir directamente, o la integración de hasta 80 emojis adicionales para así poner la app a la misma que otras.

La seguridad y la privacidad

El nuevo ajuste en el menú El Androide Libre

La mayor parte de las capas están dirigiéndose a ser más privadas y seguras. Esto conlleva que Samsung tampoco se quede atrás y ahora incorpore algunas capacidades de las que hay que tomar nota.

Uno de los detalles que nos ha gustado es esa capacidad para compartir accidentalmente información personal a través del panel de compartir. Es decir, que el móvil te dirá si alguna imagen que estás pasando contiene datos como tarjetas de crédito, de identidad o mismamente pasaportes.

Las carpetas se pueden reorganizar en Galería El Androide Libre

También se ha creado un espacio para la seguridad con el que saber si el móvil tiene alguna incidencia al respecto. A estos puntos hay que sumarle la capacidad que tienen ahora los smartphones para indicar que se está usando la cámara o el micrófono con un indicador en la barra de estado que llegó en la versión anterior.

Samsung Dex

Samsung sigue mejorando la experiencia con una pantalla de mayor tamaño gracias a a Samsung DeX. Esta vez la barra de tareas se lleva todo el protagonismo con un botón nuevo, el de buscar, para encontrar las apps deseadas, e incluso se pueda usar el botón derecho para acceder a las opciones más importantes de la app; al igual que sucede en la pantalla de inicio en los móviles con una pulsación prolongada.

El hogar conectado con One UI 5

La salida multimedia ahora con la opción de enviar el sonido El Androide Libre

Hay tres aspectos notorios que en esta actualización ha mejorado Samsung con Android 13 para sus Galaxy. Uno es que se ha añadido el menú de dispositivos conectados a ajustes para que así sea más fácil acceder a funciones como Quick Share, Smart View y Samsung DeX.

De esas tres opciones, Smart View ahora recoge una novedad para que no aparezcan las notificaciones al estar ocultas y así otros, mientras reproducimos contenido desde el teléfono, no puedan verlas.

Para la accesibilidad hay otras opciones para resaltar el texto o invertir colores El Androide Libre

El otro punto importante es que ahora es bien fácil reproducir sonido desde el teléfono cuando se pulse salida multimedia en el panel rápido del móvil.

Otros aspectos de Android 13 con One UI 5

Samsung ha incluido un widget en One UI 5 bien interesante: Sugerencias inteligentes. Éste lo que hace es mostrar las apps que solemos usar habitualmente, o mismamente los contactos a los que podemos llamar aparte de otros consejos útiles, para tenerlas de forma directa desde este widget; que no deja de ser otro espacio como puede ser las sugerencias cuando usamos el buscador de apps en el cajón o cuando usamos el gesto para las apps recientes y aparecen ahí otras cuantas.

Panel de volumen nuevo El Androide Libre

Sea como fuera, interesante que se pueda añadir un widget para tener a mano las últimas apps usadas. Por otro lado, el modo No Molestar, ahora permite crear excepciones con contactos individuales, aunque esta opción se ha podido usar con los favoritos de la app de teléfono. Otro detalle es la reorganización del panel de volumen para tener el acceso rápido a ecualización y más.

Lo que sí que nos parece interesante es la posibilidad de añadir apps como excepciones a este modo. Es decir, que si ponemos una app como excepción, todas sus notificaciones o lo que haga, no se silenciarán. Así de esta manera podremos procurar que esas apps estén activas con sus notificaciones e incluso añadirlas a los modos trabajo, en casa y más.

En definitiva

One UI 5 El Androide Libre

Hay más novedades en One UI 5, pero son todas estas las que más hemos sentido que generan algún cambio en el día a día con nuestro móvil. Lógicamente se adaptan a las necesidades de cada usuario, con algunas que sí aparecen por todos lados, como esas animaciones más cuidadas que se sirven de la tasa de refresco del S22 Ultra para que se vean bien fluidas

Es verdad que no es de esas actualizaciones mayores que cambian mucho la experiencia. Lo que hace es poner la guinda en ciertos aspectos para que la personalización casi sea una de sus mayores ventajas; algo inherente desde siempre a Android.

La app Galería que permite seleccionar texto para llamar a un teléfono rápidamente El Androide Libre

Por otro lado, hay algunas novedades, como poder poner un vídeo en la pantalla de bloqueo, que para muchos usuarios serán casi lo mejor, obviando otras como crear excepciones para apps o las posibilidades de personalización para AOD; tampoco obviamos la aparición de algunas apps que incluso permiten configurar los ajustes del teléfono, de momento solo para One UI 5 con Android 13.

Y mientras esta actualización ya la disfrutan los poseedores de la serie Galaxy S22, también aquellos con el Note 20, Galaxy S20 y Galaxy S21 ya pueden pasarse por actualizaciones para recibirla.

