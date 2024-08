Android 15 para los Pixel es oficial: esta es la fecha y los primeros móviles que recibirán la actualización

El lanzamiento de los Pixel 9 es inusual por muchas razones, incluyendo que es una de las pocas ocasiones en las que los dispositivos de Google no vendrán de fábrica con la nueva versión de Android. Si compramos el Pixel 9, vendrá con Android 14, la misma versión que tenía el Pixel 8; es algo raro, teniendo en cuenta que los Pixel nacieron para demostrar las capacidades de cada nueva versión de Android.

El motivo tras este cambio es obvio: Android 15 aún no ha sido lanzado, porque su desarrollo aún no ha terminado. Esta extraña situación es la consecuencia de la decisión de Google de adelantar el lanzamiento de los Pixel 9 al mes de agosto; el año pasado, el Pixel 8 y Android 14 fueron lanzados al mismo tiempo en octubre. Aparentemente, en Google tenían la confianza de poder adelantar también el lanzamiento de Android 15, al menos al mes de septiembre, pero finalmente no ha sido así.

Google ha confirmado oficialmente que Android 15 para Pixel llegará el próximo mes de octubre; por lo tanto, un año después de Android 14. Aunque aún no se ha realizado el anuncio oficial, la compañía ya ha modificado la última beta de Android para incluir un mensaje que alerta al usuario de que tendrá que esperar a octubre para usar la versión estable del sistema. Es algo que una fuente interna de Google ha confirmado a Android Authority, junto con una explicación de la situación.

Según esta fuente, el lanzamiento de la actualización de Android 15 para Pixel ha sido retrasado para mejorar su estabilidad; su lanzamiento ahora se produciría a mediados del mes de octubre. Los dispositivos de Google que recibirán la actualización a Android 15 son los siguientes:

Google Pixel 6

Google Pixel 6 Pro

Google Pixel 6a

Google Pixel 7

Google Pixel 7 Pro

Google Pixel 7a

Google Pixel 8

Google Pixel 8 Pro

Google Pixel 8a

Google Pixel 9

Google Pixel 9 Pro

Google Pixel 9 Pro XL

Google Pixel Fold

Google Pixel 9 Pro Fold

Google Pixel Tablet

El retraso de Android 15 para los Pixel puede dar lugar a una situación rocambolesca, en la que Android 15 esté disponible para todo el mundo pero no llegue a los Pixel hasta un mes y medio después. El lanzamiento del código fuente de Android 15 no se ha visto afectado por estos retrasos, se mantiene para la primera semana de septiembre, y por el momento, no hay indicios de que se vaya a retrasar.

De hecho, cabe la posibilidad de que Google no sea la que estrene Android 15 en sus propios móviles, y que otra marca se adelante; aunque otras compañías como Samsung también han tenido que retrasar sus capas basadas en Android 15.

En definitiva, es una situación algo complicada, que hará que la mayoría de los usuarios no pueda usar Android 15 al menos hasta mediados de octubre. Puede que sea la consecuencia de la revolución interna de Google; el pasado mes de abril, los equipos de Android, Pixel y Chrome se unieron en una nueva división dentro de Google, aunque la compañía prometió que iban a seguir trabajando de manera independiente.