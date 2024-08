Xiaomi prepara un gran golpe: tendrá su propio procesador como Apple y Google

Xiaomi no para. El gigante tecnológico se está expandiendo sin miedo, llegando incluso a desarrollar su propio coche eléctrico. La compañía apuesta por hacer las cosas a su manera, y por ahora, está teniendo mucho éxito, como con el lanzamiento de su propio sistema basado en Android, el nuevo HyperOS.

Después de 'independizarse' en software, puede llegar la independencia en hardware. Según el último rumor, Xiaomi está desarrollando su propio SoC (system-on-chip) que será usado por sus futuros dispositivos como móviles o tablets. De esta manera, la compañía no tendría que 'pasar por el aro' de los fabricantes que dominan el mercado en la actualidad, Qualcomm y MediaTek.

Este es un movimiento con sentido para Xiaomi, que sigue los pasos de otras referencias del sector como Apple y Google; en ambos casos, esas marcas optaron por sus propios diseños para dar prioridad a los aspectos que consideran más importantes, y para diferenciarse del resto de los fabricantes.

Según ha revelado Yogesh Brar en X, el primer procesador de Xiaomi no apuntaría a lo más alto, y optaría por un inicio algo más humilde; el chip tendría un rendimiento similar al Snapdragon 8 Gen 1, que fue lanzado en el 2022. Aunque en su día era el procesador más potente disponible para Android, desde entonces la tecnología ha avanzado mucho y no sería competitivo hoy en día; especialmente con el próximo lanzamiento del Snapdragon 8 Gen 4, que se rumorea que será mucho más potente.

Donde el procesador de Xiaomi puede tener ventaja es en la eficiencia energética. El rumor apunta a que usará el proceso de fabricación N4P de TSMC de 4 nm, que también es usado en el Snapdragon 8 Gen 3 y el Dimensity 9300, modelos más potentes. Para la conectividad 5G, Xiaomi ha optado por colaborar con otro fabricante chino, Unisoc, que será quien se encargue del módem 5G integrado en el propio chip.

Todo esto supone que el primer procesador de Xiaomi probablemente será estrenado en un móvil de gama media. El objetivo de Xiaomi con este proyecto no es vencer a los mejores del sector, al menos no por ahora, sino reducir costes; en vez de pagar lo que Qualcomm y Mediatek decidan que tiene que pagar, Xiaomi puede ahorrar dinero diseñando su propio chip de gama media, donde los márgenes no son tan grandes como en la gama alta.

Se espera que Xiaomi presente su nuevo chip durante el primer trimestre del 2025, por lo que el primer dispositivo que lo use probablemente llegaría a mitad de año.