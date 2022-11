Samsung Galaxy Watch 5, análisis: un reloj para todo el mundo

A finales de verano analizamos el que, por ahora, es el mejor reloj de Samsung, el Samsung Galaxy Watch 5 Pro, un modelo que no tiene antecesor y que está llamado a ser la opción recomendable para los más aventureros o los más deportistas. Pero no todo el mundo es así, por lo que Samsung también presentó el Samsung Galaxy Watch 5, un reloj de prestaciones algo más ajustadas, sobre todo en autonomía, pero que también es considerablemente más barato.

Características Samsung Galaxy Watch 5

Colores Grafito, zafiro, plata, oro rosado.

Pantalla 40 mm: Pantalla AMOLED de 1,2" 396 x 396.

44 mm: Pantalla AMOLED de 1,4" 450 x 450.

Procesador y memoria Procesador: Exynos W920 Dual-Core 1,18 GHz.

Memoria RAM: 1.5 GB.

Almacenamiento interno: 16 GB.

Tecnología Acelerómetro de 3 ejes.

Giroscopio.

Sensores: geomagnético, presión barométrica, óptico de pulso cardíaco, capacitación y fotolumínico.

IP68 resistencia al agua.

Sumergible a 5 atmósferas.

Conectividad NFC.

eSIM.

Bluetooth 5.0.

GPS.

Peso y tamaño Modelo 44 mm: 43,3 × 44,4 × 9,8 mm y 33,5 g.

Modelo de 40 mm: 39,3 × 40,4 × 9,8 mm y 28,7 g.

Otros Sensor de temperatura.

Autonomía Batería modelo 40 mm: 284 mAh.

Batería modelo 44 mm: 410 mAh.

Carga rápida inalámbrica basada en WPC.

Sistema operativo Wear OS 3.5 Powered by Samsung.

Un diseño que llama la atención

Creo que este es el reloj, de todos los que he analizado en mi vida, que más ha llamado la atención de la gente. No pocas personas me han dicho que qué bonito era, y realmente Samsung ha pulido el ya más que correcto aspecto del Watch 4.

La corona parece que se integra con la correa sin elementos de anclaje, en un diseño que posteriormente han copiado otras marcas.

Samsung Galaxy Watch 5

En el lateral tenemos dos botones, sin corona rotatoria, dado que el marco de la pantalla es un marco háptico.

Una potencia adecuada, pero a veces renquea

El procesador Exynos de este reloj nos da una potencia suficiente para lo que queremos hacer con el reloj, pero en ocasiones hemos visto que la interfaz no va todo lo rápido o fluido que nos gustaría.

Samsung Galaxy Watch 5

No es un problema grave, pero teniendo en cuenta que es un reloj de gama alta, y que muchos otros relojes no sufren de este lag en ocasiones, creemos que Samsung debería mejorar esto.

Una pantalla que es una gozada

Las pantallas de Samsung son unas de las mejores del mercado, y eso se ve en relojes como este.

Samsung Galaxy Watch 5

Los colores, el brillo o la respuesta táctil están a la altura de lo que piden los más exigentes, y la única pega es que el bisel que rota no es físico, como lo era en los modelos con Tizen.

La autonomía es mejor de lo esperado, sin brillar

Teniendo en cuenta que el Samsung Galaxy Watch 5 Pro nos llegó a dar tres días de batería, sabíamos que este modelo no iba a estar a la altura. Es normal, es más pequeño y, sobre todo, mucho menos grueso.

Samsung Galaxy Watch 5

Esperábamos unas 24 horas de uso total, pero nuestra experiencia ha sido algo mejor. No llega a los dos días, pero en ocasiones hemos rozado esa cifra. Eso sí, si usáis las opciones de deporte y GPS olvidaos de intentar alcanzar las 24 horas.

Esta es una de las pegas de este tipo de relojes, el precio que pagamos por tener un sistema operativo completo.

Wear OS con One UI for Watch

Samsung Galaxy Watch 5

Samsung es actualmente el socio prioritario de Google para crear relojes. Es la primera marca que estrenó Wear OS 3 y la que más avanzado tiene el sistema operativo. Además, l interfaz del reloj tiene grandes modificaciones por parte de Samsung, que no le sientan mal.

Eso sí, no tenemos disponible el asistente de Google de serie, algo que choca mucho teniendo en cuenta quién desarrolla el sistema operativo. Sin embargo, la realidad es que sí lo tenemos, solo que está algo escondido.

Samsung Galaxy Watch 5

Tenemos que irnos a la Play Store, ir a la sección Mis Aplicaciones, y ahí actualizar la aplicación Asistente. Cuando lo hagamos solo tenemos que abrirlo y configurarlo desde el teléfono, como nos indicará la app de Wear OS.

Conclusión: Cada vez merece más la pena

Teniendo en cuenta la poca competencia que tiene Samsung en relojes con Wear OS es llamativo cómo baja el precio de los productos de esta categoría. El Samsung Galaxy Watch 5 se puso a la venta en agosto a un precio de partida de 300 y 330 euros en función de si queríamos la versión de 40 mm o de 44 mm.

Actualmente podemos comprarlos por 257 y 269 euros respectivamente en tiendas como Amazon, lo que los hace cada vez más interesantes.

