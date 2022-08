Samsung Galaxy Watch 5 Pro, análisis: una bestia en tu muñeca

Los relojes inteligentes siguen siendo uno de los dispositivos electrónicos que más polarizan a los usuarios. La mayoría de ellos no les ven el interés, o no pueden vivir sin ellos. Apple es la empresa que mejor ha sabido posicionarse en este sector, junto con Samsung. La firma coreana ha estado mejorando sus aparatos año a año, con un gran cambio en 2021, cuando anunció la unión de fuerza con Google para apostar por Wear OS. Los Samsung Galaxy Watch 4 Series han sido una referencia, en parte por su buen precio, y hace unas semanas la compañía anunció sus sucesores, los Galaxy Watch 5 y Galaxy Watch 5 Pro.

Pese a que el modelo sencillo es posiblemente el que más ventas tenga, nosotros hemos pasado unas semanas usando a diario el Samsung Galaxy Watch 5 Pro, un reloj que nos permite hacer, literalmente, todo lo que es técnicamente posible en 2022 desde la muñeca.

Eso incluye usar aplicaciones, registrar nuestros entrenamientos, pagar, pero también hacer electrocardiogramas o medirnos la tensión.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Características Samsung Galaxy Watch 5 Pro

Colores Negro y gris.

Pantalla 45 mm: Pantalla AMOLED de 1,4" 450 x 450.

Procesador y memoria Procesador: Exynos W920 Dual-Core 1,18 GHz.

Memoria RAM: 1.5 GB.

Almacenamiento interno: 16 GB.

Tecnología Acelerómetro de 3 ejes.

Giroscopio.

Sensores: geomagnético, presión barométrica, óptico de pulso cardíaco, capacitación y fotolumínico.

IP68 resistencia al agua.

Sumergible a 5 atmósferas.

Conectividad NFC.

eSIM.

Bluetooth 5.0.

GPS.

Peso y tamaño Dimensiones: 45,4 × 45,4 × 10,5 mm.

Peso: 46,5 g.

Otros Sensor de temperatura.

Autonomía Batería modelo 44 mm: 59 0 mAh.

mAh. Carga rápida inalámbrica basada en WPC.

Sistema operativo Wear OS 3.5 Powered by Samsung.

Grande, pero no excesivo

En la presentación de los nuevos relojes Samsung dejo claro que el modelo Pro era un reloj pensado para deportistas, para esas personas que podían pensar en estar un fin de semana haciendo ejercicio en medio de la montaña. Esto implicaba un aumento de resistencia y autonomía con respecto al modelo normal.

Eso se traslada directamente al diseño de este reloj, con un cuerpo mucho más masivo, que puede no quedar bien en todas las muñecas. Yo peso más de 90 kilos y mido casi 1.90 metros, y esto no es algo que me haya preocupado. Es más, cuando me lo puse por primera vez pensé que iba a ser un reloj mucho más grande.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

El tamaño no evita que sea un dispositivo elegante, aunque la correa de silicona que tiene no sea la más apropiada. Con todo, esta correa es todo un acierto por la forma de anclaje que tiene, con un sistema de pinza con un potente imán que permite usarla sin miedo a que se caiga y a la vez permitir quitárnosla de forma cómoda y rápida. La mejor correa que he usado en un reloj.

En cuanto a estética, el Galaxy Watch 5 es ligeramente parecido a sus antecesores, pero el modelo Pro tiene un cuerpo más ancho y una pantalla ligeramente hundida con un cristal de Zafiro. Se nota que Samsung sabe que los usos y escenarios en los que se utilizará este reloj propiciarán los golpes, y de esta manera aumenta su resistencia.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

En este caso tenemos un único tamaño, de 45 mm, con dos botones físicos y una corona rotatoria háptica que intenta que no echemos de menos el dial físico rotatorio.

Este reloj está pensado para el deporte y la salud, como la inmensa mayoría de relojes inteligentes del mercado, pero en este caso esa decisión se ha llevado al extremo, y el diseño y el peso del dispositivo lo demuestran.

No falla ni en pantalla, ni en potencia... ni en nada

Samsung Galaxy Watch 5 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Un reloj de este tipo no es precisamente el reloj en el que una marca quiere ahorrar algo escatimando en el procesador o la RAM, y se nota. El Samsung Galaxy Watch 5 Pro utiliza un Exynos W920 Dual-Core 1,18 GHz como chipset, y lo acompañan 1.5 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento interno.

Este despliegue de potencia es el que teníamos hace unos años en móviles, y ahora lo tenemos en relojes. La sensación de uso que da es excelente, como corresponde a un reloj de este tipo. No hemos tenido que reiniciarlo en ningún momento, no hemos tenido problemas con las apps, no hemos visto que la interfaz se ralentizara ni que la aplicación de vinculación al móvil diera problemas.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

La única critica la hacemos a la disponibilidad del asistente de Google, que en las dos semanas de uso no ha estado disponible en nuestra región. Un fallo que seguro que se solventa en breve, pero que a día de hoy es la única omisión encontrada.

La pantalla del Watch 5 Pro tiene una diagonal de 1,4" con una resolución de 450 x 450 px y tecnología AMOLED. La calidad de visionado es espectacular e incluso en circunstancias muy adversas (literalmente con el sol incidiendo a las dos de la tarde en una playa de Cádiz) es visible.

La respuesta táctil es buena, y solo hemos tenido algún problema al escribir, pero por el tamaño de la pantalla, lo cual es lógico. Por suerte Samsung sabe esto y nos da múltiples formas de introducir textos, responder con frases preconfiguradas o usar emojis.

Deporte y salud al extremo

La mayoría de relojes inteligentes tienen un enfoque claro en la monitorización de nuestra salud (sueño, calorías, pasos, ritmo cardíaco...) y en el seguimiento de nuestros ejercicios.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

En el caso del Galaxy Watch 5 Pro esto se lleva al extremo, con funciones como la detección automática de entrenamientos, que es especialmente útil. Obviamente podemos instalar multitud de aplicaciones y realizar llamadas desde el teléfono, pero nada de eso lo diferencia de sus rivales.

Donde vemos diferencias es en la inclusión de un sensor de temperatura, que no se usa para nada en concreto aún pero que permitirá a los desarrolladores acceder a él, y dos características que personalmente no había probado hasta ahora en un reloj.

No, la calibración no se hace así

La primera es el tensiómetro. Gracias a esta característica podremos saber nuestra tensión arterial, aunque para poder calibrar el reloj necesitaremos un tensiómetro médico, algo que nosotros hemos usado para ver si las cifras eran similares. Y no, no lo hemos calibrado como en la foto, está solo a fines ilustrativos.

Aunque no aspira a ser un dispositivo médico vemos que esta característica nos permite saber si tenemos algún desfase importante en la tensión alta y baja, pero no es tan precisa como para tomar decisiones solo basados en esos datos, como la propia aplicación deja claro en todo momento.

ECG

Algo parecido pasa con la función de electrocardiograma, que nos permite saber si hay algo extraño en nuestro sistema cardíaco, aunque tampoco pretende ser un sustituto de los aparatos médicos.

Ambas prestaciones están integradas en la misma aplicación, y necesita del apoyo de una app externa para la configuración, aunque luego se pueden usar de manera independiente al teléfono.

Como un teléfono en la muñeca

Samsung Galaxy Watch 5 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Una de las cosas que más me ha llamado la atención de este reloj es la interfaz. Es cierto que usa Wear OS 3.5, pero la personalización de Samsung es fortísima.

Google ya dejó claro el año pasado el giro que daba con Wear OS, permitiendo a los fabricantes una personalización muy elevada, del mismo modo que dejó en los móviles.

Interfaz

Samsung le ha tomado la palabra, como hizo en 2021, y nos muestra una interfaz que es lo más parecido a una interfaz de teléfono que he visto jamás en un reloj.

Disponemos de Google Play Store, con lo que eso significa a la hora de instalar aplicaciones, pero es que también tenemos disponible un botón de aplicaciones recientes, que imita el de multitarea del teléfono, podemos cambiar las aplicaciones predeterminadas (nosotros hemos optado por Google Pay en vez de Samsung Pay), etc.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

La velocidad de la interfaz es magnífica y una vez nos acostumbramos a dónde está cada cosa (si es que no lo sabíamos ya) podemos usar el reloj de manera rápida y eficaz. Además, podemos personalizar las acciones que realizamos con los dos botones físicos, aunque hay algunas limitaciones.

Por ejemplo, el botón superior sólo puede configurarse para la pulsación prolongada como botón de encendido o para lanzar el asistente de voz.

Una batería enorme, para un reloj de este tipo

Cuando publicamos el artículo en el que hacíamos referencia a que solo había dos tipos de relojes inteligentes remarcamos que una de las mayores diferencias de los relojes más avanzados con respecto a los que son pulseras vitaminadas es la autonomía.

Un reloj de Amazfit, de OnePlus o similares puede llegar a las dos semanas de autonomía, mientras que uno de Samsung o de Apple a duras penas sobrepasa el día.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

En este caso tenemos una excepción. Si bien la autonomía del Galaxy Watch 5 no es muy diferente a la de sus antecesores, con la versión Pro vemos cambios por su mayor batería.

Esto nos permite tener hasta tres días de batería si no activamos la pantalla ambiente ni la detección por voz del asistente. Si hacemos eso nos moveremos entre uno y dos días de batería.

La carga es más rápida que en modelos anteriores, aunque deberemos contar con base propietaria que viene en la caja.

En las pruebas que hemos realizado hemos llegado a los 3 días de batería con dos o tres entrenamientos y varias mediciones, además de con las notificaciones activas y alguna llamada.

Conclusión: una bestia en tu muñeca

Samsung Galaxy Watch 5 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

No es este un reloj para todo el mundo, eso está claro. Samsung lo sabe, y por eso existe el Samsung Galaxy Watch 5. Dicho eso, sin ser yo en absoluto una persona que haga mucho deporte a diario o que saque partido de las funciones de salud avanzadas, he visto claramente cómo este reloj se puede adaptar a usos muy concretos de deportistas y usuarios que expriman esas características.

En esos casos el precio de este reloj está más justificado, porque para el usuario medio el Galaxy Watch 5 es un reloj mucho más conveniente.

