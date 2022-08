YouTube TV se actualizará para que puedas ver hasta cuatro canales a la vez

YouTube TV no cesa de adquirir sensacionales características como fue la última, para que hoy sepamos que a través del 'Modo Mosaico' se podrá ver hasta cuatro streaming a la vez. Una noticia que llega desde una presentación que hizo Google a sus socios en el segmento de las Smart TVs.

[Vincular YouTube con código de TV: cómo conectar tu móvil paso a paso]

Hasta cuatro canales a la vez

Vía The Verge sabemos que Google, aparte de actualizar YouTube TV con la posibilidad de visualizar hasta cuatro canales a la vez en la pantalla de una Smart TV, también va a optimizar los YouTube Shorts para que se pueda ver en una pantalla de gran formato.

No solamente se quedará aquí, sino que YouTube Music también recogerá esta función para que la experiencia sea 360 según el dispositivo desde el que se reproduzcan los medios desde esta plataforma con todas sus variantes.

Youtube TV

Volviendo al Modo Mosaico, y parecido al servicio PlayStation Vue que pasó a mejor vida, Google afirma que esta función llegará a las Smart TV que no son Android de Samsung y LG para así mantener el servicio a través de distintas piezas de hardware.

En relación a las optimizaciones para YouTube Shorts, la idea de los chicos de Mountain View es eliminar eventualmente la barra de reproducción y los botones de no me gusta. Hay que mencionar que esta experiencia ya se recibe en algunas Smart TV, así que para algunos no será una novedad.

Screen_Shot_2021_02_17_at_8.23.59_AM El Androide Libre

YouTube Music también adquirirá dos nuevas características para su experiencia en una Smart TV como la habilidad de los suscriptores para explorar y añadir listas de reproducción y álbumes a sus librerías.

Sería para los próximos meses en los que llegaría primeramente ese nuevo modo y, como no, Google se inspira en el empuje que está teniendo TikTok a nivel mundial para así optimizar la experiencia de parte de su ecosistema basado en el vídeo y la música.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan