Si tienes un Nothing Phone (1) no podrás actualizarlo a Android 13 hasta 2023

Nothing phone (1) tardará en actualizarse a Android 13

El Nothing Phone (1) sorprendió a propios y extraños por esa trasera tan particular que deja ver las entrañas y los circuitos del teléfono. Un móvil que fue lanzado con Nothing OS basado en Android 12 que por lo que podemos saber ahora, se quedará sin Android 13 hasta 2023.

Hasta 2023 sin Android 13

El Nothing Phone (1) pasó por nuestras manos con el análisis para dejar claro que todavía hay bastante margen para la innovación (siempre que se quiera). Un teléfono bien compuesto de la mano de Carl Pei para que hoy mismo se confirme que la actualización a Android 13 no llegará hasta 2023.

Y sí, por lo menos hay una ventana de lanzamiento, la primera mitad del próximo año, lo que es que entre los meses enero y junio se podrá actualizar este teléfono a la actual versión mayor lanzada por Google hace poco más de una semana.

Vía GSM Arena conocemos que la compañía seguirá actualizando apropiadamente el teléfono para así mejorar la experiencia de usuario antes de que comience el despliegue de Android 13.

Es decir, que habrá actualizaciones antes para mejorar el hardware del teléfono y así exprimirlo de tal forma que ofrezca lo mejor al usuario que ha pasado por su adquisición en estos meses.

Hay que contar que el Nothing Phone (1) viene con la promesa de cuatro años de parches de seguridad bimestrales y hasta tres años de actualizaciones Android; lo que no está nada mal, aunque es Samsung quién se lleva la medalla de oro en este sistema en el ecosistema del SO de los chicos de Mountain View.

Un móvil a destacar por su chip Snapdragon 778G+, su pantalla de 6,55" FHD+ 120 Hz OLED y un sensor de huellas en la pantalla. Ahora toca esperar y un poco de paciencia para actualizaciones.

