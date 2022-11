Android 13 para el Samsung Galaxy S21 ya está aquí, actualiza a One UI 5.0

Quién iba a decirlo hace unos años, pero en la actualidad, Samsung probablemente es la mejor marca si queremos tener nuestros móviles Android al día (aparte de los Google Pixel, por supuesto).

Samsung se impuso un sorprendente plan para actualizar buena parte de sus móviles actuales a Android 13, con el lanzamiento de la nueva versión de su capa de personalización, One UI 5.0. Y lo mejor de todo, es que lo está cumpliendo.

Android 13 para el Galaxy S21

Primero, Samsung actualizó sus modelos más punteros lanzados este año, los plegables Galaxy Z Fold y Z Flip, además de los Galaxy S22. Pero a diferencia de otros, Samsung no se ha olvidado de los usuarios de modelos anteriores.

La actualización a Android 13 ya está llegando a los usuarios de la gama Galaxy S21 en Europa; por lo tanto, los españoles ya pueden actualizar a One UI 5.0 y disfrutar de las novedades introducidas tanto en el sistema como en la capa de actualización, que incluyen nuevos modos, fondos de pantalla con vídeo y seguridad y privacidad mejoradas.

Gama Samsung Galaxy S21

Los modelos que se suman a la actualización a Android 13 son los siguientes:

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21 Ultra

Por lo tanto, todos los modelos lanzados inicialmente para la gama S21 ya se pueden actualizar; la excepción es el único que fue lanzado posteriormente. Hablamos del Samsung Galaxy S21 FE, que llegó varios meses después como parte de la gama “Fan Edition”, y que aunque está basado en el hardware del S21, en realidad aún no recibirá la actualización.

No está claro cuándo el S21 FE será actualizado, ya que no aparecía en la lista de dispositivos que iban a recibir One UI 5.0 antes de enero de 2023. Por lo tanto, es perfectamente posible que los usuarios de este dispositivo aún tengan que esperar unos meses, pero también cabe la posibilidad de que Samsung nos sorprenda.

