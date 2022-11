Reaprovecha tu tecnología y evita la basura electrónica: 4 cosas que puedes hacer

Ahora más que nunca es importante cuidar el planeta y tratar de reciclar o reutilizar todos los productos que te sea posible, y vamos a darte algunos consejos para que lo hagas con tus dispositivos tecnológicos.

Y es que, ya sea un ordenador o unos auriculares, es muy posible que puedas darles una segunda vida, si no es en tus manos, en las de otra persona a la que se lo regales o bien se lo vendas.

Es importante intentar exprimir al máximo todo lo que compras, y más los dispositivos electrónicos, que cuesta más reciclarlos que otro tipo de objetos.

Dale un nuevo uso a tus dispositivos

Cuando dejas de utilizar tu móvil y te compras uno nuevo, no tiene por qué ser el fin en el dispositivo que has estado usando hasta ahora, ya que si no quieres regalarlo puedes darle una infinidad de usos para mantenerlo con vida por si algún día llegaras a necesitarlo.

Uno de los mejores usos que puedes darle es el del mando a distancia si cuenta con sensor de infrarrojos, puesto que podrás controlar desde tu televisor hasta el aire acondicionado, o bien utilizarlo como móvil para ir al gimnasio, por si se rompe.

También puede ser un salvavidas en materia de multimedia, ya que puedes utilizarlo para poner música o ver vídeos en YouTube cuando estás cargando tu móvil principal.

Si esto te sucede con unos auriculares puedes emparejarlos con tu tablet en lugar de con tu móvil para no tener que estar abriendo los ajustes de bluetooth cada vez que quieras utilizar auriculares con tu tablet.

Véndelos de segunda mano

Una buena alternativa a la reutilización es la venta, con la que permites que otra persona le saque partido a un dispositivo que ya no vas a usar y por el que además te puedes sacar algo de dinero.

Es cierto que los móviles Android pierden valor más rápido que los iPhone, pero si puedes sacar al menos la mitad de lo que te ha costado el móvil, ya habrás recuperado algo del dinero que invertiste en él.

Aprovecha sus componentes

Muchos de los dispositivos electrónicos que compras entran con algún tipo de componente que se puede reaprovechar. Un buen ejemplo es el cable y el cargador que viene con tu móvil y con prácticamente cualquier otro dispositivo.

Las almohadillas de los auriculares son otro claro ejemplo, y si te molestas en reunir todos los cables, cargadores y demás accesorios en el mismo sitio para tenerlos a mano, no perderás tiempo cada vez que necesites buscarlos.

Trastea con su software

Hay dispositivos concretos como tu móvil, tablet u ordenador que permiten llevar a cabo modificaciones en el software que pueden serte de ayuda para darle una segunda vida.

En tu ordenador siempre puedes meter una distribución ultraligera de Linux que no cargue mucho sus componentes, y en tu móvil o tablet puedes hacer lo propio instalando una ROM personalizada, las cuales pueden llegar a dar vida a un móvil años después de su última actualización.

