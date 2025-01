DeepSeek o ChatGPT: ventajas y desventajas de la nueva IA que te puedes montar por tu cuenta y que ha revolucionado el sector

En pocas ocasiones habíamos visto algo semejante. En apenas unos días, ChatGPT ha pasado de ser la referencia absoluta en el sector de la IA generativa, a un 'segundón' detrás de la nueva app más popular: DeepSeek. Las consecuencias de este 'sorpasso' aún se están dejando notar, y esto es sólo el principio.

DeepSeek es una nueva app basada en Inteligencia Artificial desarrollada por una compañía china. A simple vista, es muy parecida a ChatGPT en el sentido de que es capaz de hacer más o menos lo mismo, incluyendo responder a cuestiones del usuario y generar respuestas de manera natural y lógica; sin embargo, en el fondo esta app no podría ser más diferente, y ahí es donde radica su éxito.

En apenas unos días, DeepSeek se ha convertido en una de las apps más descargadas en tiendas como la App Store y Play Store, y se ha vuelto tan popular que incluso ha llegado a caerse por la gran cantidad de usuarios que ha recibido de repente. Pero ¿qué es lo que buscan estos usuarios en DeepSeek, y por qué han dejado de usar ChatGPT?

Lo mismo pero gratis

La respuesta simple a esa pregunta es que DeepSeek es capaz de hacer lo mismo que ChatGPT, pero completamente gratis; la app se puede descargar de manera gratuita en móviles iPhone y Android, y cuenta con una página web que sólo requiere el registro de una cuenta gratuita con un correo electrónico. Sin embargo, el hecho de que DeepSeek sea gratuita no es motivo suficiente para dar el salto; no en vano, ChatGPT también permite crear cuentas gratuitas con un uso limitado.

En concreto, la clave se encuentra en DeepThink R1, el nuevo modelo estrenado por DeepSeek que promete un rendimiento similar a o1, el último (hasta ahora) modelo de ChatGPT y que está disponible únicamente para usuarios de pago. Las cuentas gratuitas de ChatGPT sólo pueden usar GPT-4o mini, además de un acceso limitado a GPT-4o. Para poder usar o1, el modelo que realmente demuestra de lo que es capaz ChatGPT, es necesario pagar 20 dólares al mes por la suscripción Plus.

Rendimiento de DeepSeek R1 comparado con OpenAI o1 DeepSeek El Androide Libre

El hecho de que DeepSeek con su modelo R1 sea capaz de ofrecer el mismo rendimiento que ChatGPT con su modelo o1, pero sin cobrar un euro, es lo que realmente ha cambiado las tornas en el sector de manera tan rápida. Aunque DeepSeek no suponga un salto importante respecto a los mejores modelos del sector y a los que están por llegar, el hecho de ser gratuito lo compensa con creces. De ahí que haya obtenido semejante cantidad de usuarios en tan poco tiempo.

El logro técnico

Esta no sería la primera vez que una compañía tecnológica intenta ganar usuarios rápidamente ofreciendo un producto más barato, o gratis, sacrificando ingresos por el camino; es una manera desesperada de actuar que no tiene recompensa a largo plazo. Pero DeepSeek no es eso, porque el verdadero motivo por el que R1 es revolucionario es por su tremenda eficiencia, que permite obtener un gran rendimiento con un consumo mucho menor de recursos.

El motivo por el que DeepSeek puede ofrecer acceso gratuito a su app es porque no le cuesta mucho en primer lugar. La inversión inicial de la startup fue de apenas 6 millones de dólares, y su nuevo modelo se basa en apenas 2.000 procesadores de Nvidia, cifras que son al menos un orden de magnitud inferior a las de OpenAI y Google. Ese es el motivo por el que las bolsas están sufriendo desde el lanzamiento de DeepSeek, con la propia Nvidia dejándose más de 500.000 millones de dólares en sólo un día, una reacción lógica si no hacen falta tantas tarjetas para entrenar y ofrecer una IA al nivel de ChatGPT.

Página de GitHub con el código de DeepSeek R1 El Androide Libre

Pero el golpe de efecto ha sido, sin duda alguna, el hecho de que los modelos de DeepSeek son de código abierto; la compañía los ha liberado bajo un modelo 'open source', y eso puede tener implicaciones enormes en la industria de la IA, que mayormente se ha centrado en modelos cerrados controlados por sus creadores.

Todo esto significa que cualquiera puede descargar el código de los modelos de DeepSeek, R1 y V3, directamente de sus páginas de GitHub; y por lo tanto, cualquiera puede modificarlos y ejecutarlos de manera local y por su cuenta. Esa es una enorme diferencia respecto a ChatGPT o Gemini de Google, que sólo son accesibles a través de sus apps y webs oficiales o a través de otras apps que hayan llegado a acuerdos comerciales con sus creadores.

Unos acuerdos que ya no son necesarios. Literalmente cualquiera puede descargar el código de DeepSeek y usarlo en su app, o ejecutarlo de manera local en su propio servidor, siempre y cuando tenga los conocimientos técnicos para ello, por supuesto. Y eso supone que DeepSeek puede estar presente en todos nuestros dispositivos muy pronto, incluso si no descargamos la app oficial.

Las desventajas

Por supuesto, a DeepSeek no le faltan las críticas, muchas provenientes de sus rivales directos. Aunque el modelo R1 ha sido elogiado por Sam Altman, especialmente por su relación rendimiento/precio, muchos de sus ingenieros han mostrado opiniones más extremas, criticando especialmente la recopilación de datos.

En efecto, el gran aspecto negativo de DeepSeek se encuentra en la recolección de datos del usuario, información que no sólo puede ser usada por la compañía, sino también por sus "socios comerciales". Por lo tanto, si vamos a usar DeepSeek en su app o página web, debemos aceptar que todo lo que escribimos va a ser usado y vendido, incluyendo datos personales; sin embargo, esto es cierto también de muchas otras alternativas, incluyendo, hasta cierto punto, la propia ChatGPT, que ya fue notificada por vulnerar la ley de protección de datos en la Unión Europea.

También está la cuestión política, que es inevitable con todos los productos llegados de China; especialmente uno que está haciendo perder tanto dinero a compañías estadounidenses. Aunque Donald Trump ha elogiado DeepSeek, afirmando que su llegada es positiva para la industria, no es seguro que esa opinión siga durando si DeepSeek demuestra que EEUU ha sido adelantada por China.

Y sí, tal y como muchos usuarios comprobaron de primera mano, DeepSeek censura contenidos y términos contrarios al gobierno chino, y se niega a responder cuestiones sobre la masacre de Tiananmen entre otras cosas. Sin embargo, ahí es donde radica la ventaja del 'open source': el modelo puede ser modificado en local para que responda esa y cualquier otra cuestión.

A estas alturas, está claro que DeepSeek es una revolución para el sector de la Inteligencia Artificial. La pregunta es quién se beneficiará, y quién se verá perjudicado.