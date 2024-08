Adiós a los cables: el genial cargador de Lidl para cargar dos móviles al mismo tiempo, por menos de 10 euros

Puede que no lo sepas, pero es muy probable que tu móvil tenga carga inalámbrica y no la estés aprovechando. Aunque las baterías son cada vez más grandes y la carga por cable es cada vez más rápida, la carga inalámbrica tiene ventajas que no tienen otros métodos.

La principal ventaja, es por supuesto, que no tenemos que conectar nada. Sólo con dejar el móvil encima de la superficie de carga, la batería interna automáticamente empezará a cargarse. La desventaja suele estar en la velocidad de carga, que es inferior respecto al cable tradicional.

Otro problema común es que podemos tener varios dispositivos con carga inalámbrica, pero sólo tenemos un cargador inalámbrico; en ese caso, no nos quedará más remedio que cargar primero uno y después el otro, algo frustrante con las bajas velocidades de carga.

La solución es un cargador doble como el que Lidl ofrece por 9,99 euros. Se trata de un precio rebajado en un 16% respecto a su precio habitual de 11,99 euros, y está disponible directamente a través de la página web de la cadena de tiendas. Se puede encontrar en dos versiones, en color blanco o en color negro.

El cargador doble de Lidl está basado en la tecnología Qi, por lo que es compatible con la inmensa mayoría de los dispositivos con carga inalámbrica. Qi es el estándar de la industria desde hace años, y es el usado por las principales marcas; hasta los iPhone de Apple son compatibles con este cargador.

El cargador Qi doble de Lidl Lidl El Androide Libre

La diferencia de este cargador respecto a otros, por supuesto, es que tiene dos zonas de carga inalámbrica. Eso significa que podemos poner dos dispositivos para que se carguen al mismo tiempo; dos luces LED se encargan de informarnos de qué zona está siendo usada; también se iluminan para mostrar errores o fallos de carga, por ejemplo, si no hemos puesto el móvil correctamente sobre la zona.

El cargador tiene una potencia de salida máxima de 20W, que se divide en las dos zonas; por lo tanto, como máximo podremos cargar nuestros dispositivos a 10W. El fabricante, Tronic, afirma que este cargador es capaz de cargar nuestro móvil incluso si tenemos una funda fina.

Un detalle importante de este cargador es que el único accesorio que trae es un cable USB de un metro; por lo tanto, no trae un adaptador de corriente, que es necesario para conectar el cargador a un enchufe. Si ya tenemos un cargador de 30W aproximadamente (por ejemplo, el de nuestro móvil), esto no es un problema porque podemos usarlo con esta base de carga; pero si no tenemos adaptador de corriente, tal vez es más recomendable optar por la versión más avanzada del cargador Qi de Lidl, que viene con un adaptador de 30W.