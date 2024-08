El análisis del Samsung Galaxy Watch Ultra demuestra que es el mejor reloj de la marca

Las tendencias en el sector de la electrónica de consumo no son muy diferentes a las que se dan en otros como la alimentación o la moda. Si una marca tiene éxito creando un producto es normal que otras quieran sumarse a la tendencia para intentar sacar tajada. Es lo que pasó cuando Samsung lanzó el primer Galaxy Note, un móvil de más de 5 pulgadas de pantalla que para los estándares de hoy sería pequeño pero que en 2011 supuso una apuesta arriesgada.

La jugada le salió tan bien a la marca que cambió la tendencia de todo el sector y, poco a poco, hasta Apple tuvo que recular y aceptar que los consumidores querían modelos más grandes. Esto es lo que ha pasado, en menor medida, con una de las últimas apuestas de Apple por los relojes, el Apple Watch Ultra.

Los relojes inteligentes avanzados, los de Apple o los que usan WearOS, no son baratos, pero no habíamos visto ningún modelo de una marca general y no de nicho que rozara los 1000 euros. El Apple Watch Ultra lo hizo. Y fue un éxito. Tanto, que Samsung ha decidido lanzar su propia versión, dejando de lado la familia Galaxy Watch Pro de otros años. Este modelo cuesta 699 euros.

Un diseño controvertido

El Samsung Galaxy Ultra es un dispositivo de gran tamaño y mejores prestaciones que está llamado a ser una variante independiente dentro del ecosistema de Samsung. Por eso no se llama Samsung Galaxy Watch 7 Ultra, porque quizás no veamos una iteración anual como sí se está viendo en los demás relojes.

Este dispositivo es grande y muy llamativo. Y sí, es extraordinariamente parecido no sólo al Apple Watch Ultra, sino también al Hermes H08, un reloj clásico que cuesta 5.600 dólares. De hecho, la controversia por el diseño ha sido una de las cosas de las que más se ha hablado en el lanzamiento de este producto. Este tema ha llegado a tal punto que parece que incluso los directivos de más alto rango de Samsung se han pronunciado, y no precisamente como se habría esperado.

Análisis del Samsung Galaxy Watch Ultra Alvarez del Vayo

Más allá de los parecidos, el Galaxy Watch Ultra es un reloj bien construido, con una caja de titanio y cristal de zafiro que le otorgan una resistencia muy superior al de otros modelos. Dispone de las certificaciones IP68 y MIL-STD 810H, además de poder sumergirse a 10 atmósferas durante varios minutos. Este reloj está diseñado para los deportes más extremos, dentro de lo que podríamos esperar en una marca de consumo generalista y del tamaño de Samsung.

En la muñeca no es incómodo, pese a su tamaño, pero sí que llama la atención que no haya una versión de menor tamaño, por lo que las personas con las muñecas muy finas quizás lo encuentren excesivamente grande. Destaca la rigidez de la correa y el anclaje, que es algo necesario dado los escenarios en los que se suponen que se va a usar este reloj pero que, en el día a día, no es lo más práctico. Aquí hay una gran diferencia con la correa del Samsung Galaxy Watch 7 que, al contrario que este, sí tiene compatibilidad con correas estándar.

Samsung Galaxy Watch Ultra Álvarez del Vayo El Androide Libre

Otra de las diferencias es el botón de acción que hay entre los dos botones que tienen todos los relojes de Samsung (Inicio y multitarea). Este reloj de acción abre por defecto la medición de deporte, pero se puede configurar con otras opciones, aunque no con cualquiera. La posición del mismo hace que, por defecto, lo pulsemos para ir al inicio, lo cual es erróneo y requiere un período de tiempo para acostumbrarnos.

Funciones

Al contrario que en el análisis del Samsung Galaxy Watch 7, en esta ocasión hemos emparejado el reloj con un móvil que no es de Samsung, para comprobar las diferencias. Para empezar, hemos tenido que descargar dos aplicaciones de la Play Store, Galaxy Wereable y un plugin de más de 150 MB para el reloj. Pero el problema no es ese.

Samsung Galaxy Watch Ultra Álvarez del Vayo El Androide Libre

Samsung quiere que sus relojes den el máximo de sí sólo si se usan con móviles de la misma marca. Así pues, no podremos usar los gestos de control con la mano para hacer fotos o tampoco hacer electrocardiogramas; eso sí, podremos usarlos para lanzar apps con el gesto de mover la muñeca o pausar la música haciendo un pellizco con los dedos. Hay modificaciones de terceros que permiten acceder a todas las funciones pero, al menos de manera oficial, no se puede. Se entiende por qué Samsung hace esto, pero limita los posibles compradores y hace que la competencia tenga ventaja cuando alguien se quiere comprar un reloj para un móvil cualquiera.

Lo que sí se puede usar en todo momento es el nuevo BioSensor de 13 diodos que, al igual que pasa en el 7, hace que la medición de parámetros sea mucho más rápida y precisa que en otros relojes. Esto sí supone una mejora con respecto a otros relojes. De hecho, la precisión se puede asemejar a las de correas pectorales que usan los deportistas profesionales, lo que deja claro el público objetivo de este reloj.

Samsung Galaxy Watch Ultra Álvarez del Vayo El Androide Libre

Entre las mejoras que comparte con su hermano pequeño también está la de la pantalla. El brillo máximo ha aumentado para que sea más visible en exteriores y el GPS es ahora de doble banda, lo que significa más precisión en zonas con cobertura compleja, como ciudades con grandes edificios y calles estrechas. Sí que tiene una función exclusiva, que es el modo noche, que pone la pantalla en rojo y negro y permite la visualización sin deslumbrar. Sí, esto también lo tiene el Ultra de Apple.

Una de las novedades de estos dos relojes, el Watch 7 y el Watch Ultra es Energy Score, una puntuación que se basa en varios parámetros y usa inteligencia artificial para darte una imagen sencilla de cómo está tu salud. Una de las métricas que usa es AGEs, una medición de la fluidez de la sangre en el sistema cardiovascular que da una idea de cómo la dieta afecta a la salud, aunque no es, bajo ningún concepto, un sistema de medición de glucosa o algo parecido.

Samsung Galaxy Watch Ultra Álvarez del Vayo El Androide Libre

Por supuesto, al tener WearOS, es posible instalar todo tipo de aplicaciones desde la Google Play Store, así como pagar con Samsung Wallet o con Google Wallet. Aplicaciones como WhatsApp o Google Maps funcionan perfectamente, aunque se echa en falta la corona rotatoria de otros modelos de relojes de Samsung para controlar la interfaz.

Autonomía

La batería de este modelo es más grande que la del Galaxy Watch 7 de 44 mm, por lo que teniendo la misma pantalla y procesador, es normal que tuviéramos más autonomía. En un uso diario normal sin usar GPS o deportes si tenemos activada la Pantalla siempre encendida tendremos 3 días de autonomía.

Samsung Galaxy Watch Ultra Álvarez del Vayo El Androide Libre

En el caso de desactivarla nos vamos por encima de los 5 días, una cifra más que respetable para un producto de este tipo, aunque no muy lejos de lo que ofrecen los modelos de OnePlus, que actualmente son la referencia en este segmento de relojes con WearOS. Donde sí que tiene que mejorar Samsung es en la velocidad de carga ya que es muy normal tener que esperar mucho más de una hora, en función del cargador que usemos.

¿Me lo compro?

Como todos los productos de gama alta premium, el Samsung Galaxy Watch Ultra no es un reloj para cualquiera. No lo es por precio, pero es que tampoco lo es por diseño o prestaciones, o por compatibilidad de funciones. Es un reloj muy interesante para los que hacen deportes de aventura o riesgo, para los que entrenan a diario y valoran llevar un reloj sólido y competente y no tienen problemas en pagar el precio.

Samsung Galaxy Watch Ultra Álvarez del Vayo El Androide Libre

Para el común de los mortales un Samsung Galaxy Watch 7 es mejor opción, pero es verdad que no ofrece todo lo que tiene el Ultra, sobre todo por su batería. Aún así, hay usuarios que quieren poder presumir de tener el mejor reloj de su marca, en este caso Samsung. El Ultra no es un mal reloj, sí algo caro para lo que ofrece, pero es una apuesta sólida.