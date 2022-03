La Ley de Mercados Digitales: ¿afectará a mis hábitos diarios con mi móvil? ¿será positivo?

El viernes pasado saltó a la palestra una noticia que cambia casi todo sobre la interoperatividad de las apps de mensajería, pero no solamente se quedará aquí esos cambios, sino que se producirán en distintos ámbitos para que nuestros móviles sean más libres y a la vez nos sintamos más protegidos por la Ley de Mercados Digitales; una que pone un cerco a las 'Big Tech', para que éstas liberen un poco a los usuarios, nosotros.

¿Qué es la Ley de Mercados Digitales?

La verdad sea dicha, con las leyes antimonopolio no se está siendo lo suficientemente firmes para poner contra las cuerdas a las 'Big Tech' (Facebook, Google, Apple, Microsoft y más), ya que incluso con multas importantes, que se llevan por delante mucho tiempo hasta que logran impulsarse, no se consigue que estas compañías cambien su forma de actuar.

Para ello, la Unión Europea ha impulsado la Ley de Mercados Digitales que tiene dos objetivos: mejorar la competencia e innovación en el sector tecnológico y que las compañías pequeñas puedan competir con las grandes.

Ahora uno mismo se puede preguntar de qué forma le puede afectar en su día a día con su móvil esta serie de medidas. Y sí, afecta y mucho, ya que se va a poder enviar un mensaje desde Signal (una app que aboga por la privacidad) a WhatsApp, o mismamente instalar una tienda de apps de terceros para no pasar siempre por el aro con Google Play en Android, o la App Store en un iPhone o iPad.

De hecho, en Android mismo, si queremos jugar a Fortnite, uno de los mejores juegos online multijugador, no podemos hacerlo a través de Google Play, por los encontronazos entre Epic Games y Google, y hemos de ir a su web para descargar su archivo de instalación; desde estas líneas incluso hemos hecho un tutorial para instalarlo.

Es uno de los cientos de ejemplos que se pueden dar para entender cómo esa ley beneficiará al usuario de a pie para que incluso pueda desinstalar apps preinstaladas o que sus datos no se crucen entre aplicaciones como WhatsApp o Facebook.

El coto a las Big Tech

La Ley de Mercados Digitales está creada para alcanzar los dos objetivos mencionados anteriormente, y con la serie intención de ir en contra de esas Big Tech americanas. De hecho, serán estas mismas las que tendrán que aplicar la ley para garantizar la libre competencia, la innovación y no abusar de su posición en el mercado.

Para ello se han marcado una serie de puntos en la ley que lograrán cambios importantes en nuestro día a día con nuestros dispositivos móviles:

Garantizar el derecho a desinstalar software preinstalado .

. Al comprar un dispositivo nuevo se podrá elegir que servicios deseamos usar para, por ejemplo, el correo electrónico o el buscador.

para, por ejemplo, el correo electrónico o el buscador. Instalar aplicaciones de terceros como puede ser la misma Google Play en la App Store u otras.

como puede ser la misma Google Play en la App Store u otras. No se podrán cruzar los datos de usuarios de distintos productos sin el consentimiento del usuario.

de distintos productos sin el consentimiento del usuario. Prohibición de usar sus propias plataformas para ofrecer sus productos primero.

Interoperabilidad de las apps de mensajería .

. Datos: conocimiento del alcance de la publicidad usada en Facebook que ha de ser proporcionada por la misma.

Marketplace: suministrar datos de análisis a las empresas presentes en marketplaces de gran tamaño (ejemplo, Amazon).

¿Cómo se aplicará?

La UE ha establecido una denominación con la que se asegurará que la ley se aplique y se establezcan los espacios para la misma. Se identifica a las empresas que tienen una posición privilegiada en el mercado y usan esa posición para eliminar a la competencia como los "Gatekeepers" o "guardianes de acceso".

Ahora bien, se ha establecido según estos puntos:

Tengan al menos un beneficio de 7.500 millones de beneficio en la Unión Europea.

Una valoración en el mercado de 75.000 millones.

45 millones de usuarios mensuales.

10.000 usuarios profesionales.

En el caso de la interoperabilidad de las compañías con apps de mensajería, las pequeñas deberán de solicitar acceso a los guardianes. Es otro de los ejemplos de los que se beneficiarán los usuarios al igual que esas empresas que lo tienen bien difícil actualmente.

¿Qué te afecta como usuario de un móvil?

Hay dos puntos de la ley que nos han sorprendido mucho y si hace unos meses nos hubieran dicho que íbamos a poder instalar la tienda Google Play en un iPhone, o que podríamos enviar un mensaje desde Signal a WhatsApp, seguramente que llamaríamos loco al que nos lo contase.

Ya hay marcas que permiten desinstalar software preinstalado en Android, un punto que quizás toque más a otras como Apple. Al igual que en numerosos teléfonos Android se puede elegir el buscador o mismamente el servicio de correo electrónico.

Lo que sí que será curioso es poder instalar una tienda de apps de terceros. No solamente las dos mencionadas, sino otras que ahora mismo permanecen fuera del ámbito de Android, como F-Droid; aunque siempre uno se puede buscar la vida para instalarla.

Y finalmente, poder enviar mensajes desde cualquier app, beneficiará tanto a los usuarios, poder instalar iMessage en un móvil Android, como aquellas compañías más pequeñas que quieran acercarse a los miles de millones de usuarios de este sistema operativo.

Hay que contar que hay ciertas apps, como iMessage, que están creando barreras sociales. Es decir, que si no tienes un iPhone quizás no entres en algunos círculos sociales; ya ha pasado con Mensajes de Google que cuando un usuario de iPhone reaccionaba a un mensaje, éste no se generaba adecuadamente. Aquí Apple ha sido muy hábil para obligar a la compra de sus dispositivos y no quedarte fuera de esos círculos, y es aquí donde esta Ley de Mercados Digitales golpea pero bien fuerte.

En vigor para finales de este año o principios de 2023

En definitiva, que esta ley levantará los muros impuestos por las Big Tech americanas a la vez que permitirá crear nuevas oportunidades de innovación y competencia. Las multas ocasionadas por el incumplimiento de la ley serán de hasta el 10% de los ingresos mundiales, y podrían llegar hasta el 20% en caso de reincidencia, o la prohibición de que se adquieran otras empresas o forzar su partición; en Estados Unidos incluso se quiere que Facebook venda WhatsApp o Instagram, así que no es nada nuevo.

Vía @Eurofilo, tenéis disponible la ley desde este enlace para saber próximamente se pasará por el Parlamento y el Consejo para que se apruebe próximamente. Entraría en vigor a finales de este año o principios de 2023.

