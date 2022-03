MetroLand es el nuevo juego para móviles de los creadores de Subway Surfers

Subway Surfers tiene en su historial ser el primer juego Android en llegar a las 1.000 millones de descargas en la Google Play Store. Un juego que ha dado paso al siguiente, MetroLand, de sus mismos creadores, pero bajo el editor Kiloo. Estamos ante todo un nuevo juego para Android con mucho contenido para no ser nada fácil.

MetroLand ya en tu móvil

Estamos ante una de las categorías reina de juegos para Android. Hace años eran innumerables los títulos que salían a la Play Store para tener incluso al gran Mario con Super Mario Run de Nintendo. Ahora no son tantos, aunque siempre hay llegadas espectaculares como la ha sido el mismo Crash Bandicoot: On the Run! del año pasado.

MetroLand El Androide Libre

Así que se puede entender mejor como los creadores de uno de los mejores juegos de esta categoría se han aventurado para traernos a MetroLand, con el mismo tono, gráficos y esos entornos urbanos que invitan a superarnos a nosotros mismos a través de ese 'parkour'.

MetroLand El Androide Libre

Saltos, autobuses e incluso enemigos como los policías que nos perseguirán para que no perdamos ni un segundo en deslizarnos por las vías de los trenes o simplemente recogiendo todas esas estrellas que se convertirán en todo tipo de recompensas.

Crea tu propia base

Uno de los puntazos de MetroLand es la posibilidad de crear tu base para construir salas de todo tipo e incluso fabricar divertidos robots que podrán ellos mismos entrar en misiones para así recibamos nosotros las recompensas.

De hecho, MetroLand tiene aquello de que ganamos recompensas incluso cuando no jugamos, así que atentos a este punto para intentar rentabilizarlo y progresar en un juego freemium. Sí, tiramos de energía para seguir jugando, por lo que hay que poner toda la carne en el asador para cada carrera y así recibir todas las recompensas posibles.

Como no, esos entornos urbanos están llenos de obstáculos y aquí entra algo esencial en un juego de este tipo: que no sea para nada fácil. Y es que no lo es, ya que vamos a tener que prestarnos a sudar un poco para evitar a los policías, saltar a través de todo tipo de objetos e incluso aprender nuevas habilidades con las que seguir avanzando.

Gráficamente y técnicamente de diez

MetroLand muestra también un gran grado de profesionalidad proveniente de sus creadores. Se nota que estamos ante la quintaesencia de un endless runner, así que sus animaciones, entornos, obstáculos y sus personajes están creados de diez.

MetroLand El Androide Libre

Con un móvil con una buena tasa de refresco vamos a notar bien lo que es la suavidad y fluidez de sus animaciones para que las partidas sean bien dinámicas en todo momento.

Un juego freemium llamado MetroLand que tenemos disponible ya en la Play Store, así que si buscas nuevas experiencias y llevar lo mejor de lo mejor instalado en tu móvil, no pierdas ni un segundo en instalarlo.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan