Probamos el proyector 4K con Android TV: hasta 300 pulgadas de máxima calidad

Cada vez tenemos más opciones en España para montarnos nuestro propio cine en casa. Gracias a la evolución de sistemas como Android, los proyectores cuentan con todas las opciones de entretenimiento integradas y nos ofrecen la facilidad de enchufar y vivir directamente una experiencia de cine.

Xgimi es una de las marcas especializadas en proyectores con Android TV, y hemos pasado varias semanas probando uno de sus mejores modelos, el cual destaca por ofrecer un diseño fenomenal, una calidad de imagen 4K y la posibilidad de alcanzar las 300 pulgadas.

Un diseño elegante y compacto para sus capacidades

Xgimi Horizon Pro

Uno de los aspectos más potentes de Xgimi como marca es su apuesta por el diseño. Ya en el análisis del Xgimi Halo destacamos la sobriedad y elegancia de su chasis de aluminio en gris metalizado y las referencias hacia un estilo que si alguien nos dijera que es un proyector de Apple, podríamos creerlo.

El Horizon sigue una línea de diseño similar, aunque en un formato más voluminoso. Pese a ser un dispositivo que no cuenta con batería integrada, es notablemente más grande y pesado que su hermano pequeño. Eso si, sigue contando con un formato que hace que siga siendo fácil de transportar. Siempre que tengamos un enchufe a mano podremos utilizarlo en varias habitaciones, sacarlo a la terraza o llevarlo a casa de amigos o familiares para disfrutar de un partido o película en buena compañía.

Xgimi Horizon Pro

Pero, si no tiene batería integrada, ¿por qué es más grande y pesado? Para responder a esa pregunta, tenemos que hacer énfasis en que la emisión de luz de un proyector emite calor de forma proporcional a su nivel de brillo. Para evitar problemas térmicos, el Horizon lleva un sistema de refrigeración de mayor tamaño que permite mantener el sistema de forma operativa sin aumentar el nivel de ruido. Según Xgimi, el nivel de ruido es inferior a 30 decibelios, y solo es notorio cuando tenemos el proyector encendido sin reproducir ningún tipo de sonido (por ejemplo, como cuando estamos en los menús buscando una película). Cuando comenzamos a consumir multimedia y se activan los altavoces, dejamos de percatarnos de dicho ruido.

Xgimi Horizon Pro

Los altavoces serían la segunda razón que justifica el aumento de tamaño del Horizon. Contamos con dos altavoces de 8 W firmados por Harman Kardon, que cuentan con soporte para sonido DTS-HD, DTS Studio y Dolby. Teniendo en cuenta que se trata de un sistema de sonido integrado, la calidad es excepcional, pero si tienes un sistema de audio dedicado podrás utilizarlo en el proyector, ya sea mediante el clásico jack de 3,5 mm o una salida óptica de audio. Si vas a ver películas sin molestar a nadie en casa también podrás conectar tus auriculares por Bluetooth, una de las ventajas de contar con Android TV.

Xgimi Horizon Pro

Pasando al resto de los puertos, podemos apreciar dos puertos USB 2.0 para conectar almacenamiento externo o algún accesorio, dos HDMI 2.0 con soporte 4K y un puerto de Ethernet. En la parte trasera también apreciamos la salida de ventilación.

En el frontal apreciamos una gran lente y unos pequeños sensores para luz ambiental, auto enfoque y corrección trapezoidal automática de la cual hablaremos más adelante.

Xgimi Horizon Pro

Si nos fijamos en la parte inferior, apreciaremos unas gomas para tener algo de adherencia en donde coloquemos y un pequeño agujero, el cual nos servirá para fijar el proyector a un trípode o base de proyector. Eso si, no te valdrá cualquiera, ya que en un trípode de cámara asequible puede desequilibrarse por su peso.

Mando del Xgimi Horizon

El mando de control tiene un gran diseño. Es exactamente el mismo que vimos en el Aura, siendo de aluminio y con todos los botones que necesitamos.

Calidad 4K y un sistema de sonido con el que no necesitas nada más

El modelo Horizon llega en dos modelos, una versión estándar y el modelo Pro. La única diferencia entre un modelo y otro viene en el apartado de la resolución, y es que mientras el modelo estándar cuenta con una resolución de 1080p, el modelo Pro crece hasta 4K.

Xgimi Horizon Pro

Lo normal es que, ya que estamos en altos precios, pensemos en el modelo de mayor resolución, ya que estamos acostumbrados a que en televisiones la resolución 4K esté presente en modelos de 55 pulgadas en adelante, mientras que un proyector está pensado para alcanzar diagonales muchísimo mayores. La familia Horizon puede llegar hasta las 300 pulgadas, diagonal en el que sí que tiene sentido que apostemos por el modelo 4K.

La pregunta ahora es, ¿de cuanta diagonal vas a poder disponer? Porque al ser un proyector que no es de tiro ultracorto, vas a tener dos restricciones principales. La primera es evidente, y es tener una pared lo suficientemente grande como para proyectar el tamaño de la imagen que quieras.

La segunda restricción es la distancia, y es que con una relación de proyección de 1,2:1 vas a tener que colocar el proyector a 6,35 metros de distancia para alcanzar las 300 pulgadas. Estas cifras monstruosas están más pensadas para exteriores. Si volvemos a nuestro hogar, colocar el proyector a 2 metros de la pared nos ofrecerá unas 95 pulgadas. En esta diagonal no he podido apreciar que la resolución 4K aporte demasiado, ya no solo al probar contenidos en ambas resoluciones, sino al llevar ya dos años utilizando proyectores fullHD en el rango de las 90-100 pulgadas.

Xgimi Horizon Pro

Más allá del debate de la resolución, nos encontramos con un gran nivel de brillo y calidad de color en ambos modelos. Con 2200 lúmenes ANSI y regulación automática de temperatura de color, podremos disfrutar de los contenidos incluso con algo de iluminación ambiental, especialmente si son coloridos (animación o videojuegos). Para una película más oscura tendrás que apagar las luces, eso sí.

Xgimi Horizon Pro

El proyector cuenta con varios ajustes de proyección, y aquí hay un aspecto que no nos ha convencido del todo. La mayoría de estos modos cuenta con la tecnología MEMC activada por defecto. Esta tecnología utiliza inteligencia artificial para aumentar la fluidez de nuestros vídeos, duplicando el número de imágenes. Si bien la sensación de fluidez mejora, el efecto muchas veces resulta extraño y nada fiel a la creación. Y si no entiendes de qué va la tecnología y no sabes que puedes quitarla en los ajustes de visualización, simplemente creerás que algo no está bien. Mi recomendación es desactivarla, o que al menos sepas que puedes hacerlo para según qué contenido.

Ajuste automático para mayor comodidad

Uno de los aspectos que más nos gustó del Xgimi Aura, modelo de gama superior de la marca, era su capacidad para adaptarse a la pared gracias a su tecnología de tiro ultra corto. En el caso de la gama Horizon, damos un paso hacia atrás en cuanto a tecnología, al tratarse de un proyector de corte más tradicional, con algunos de los inconvenientes de este tipo de modelos.

Ajustes de proyección en el Xgimi Horizon Pro

Uno de ellos es la adaptación a la pared, y es que en este tipo de proyectores es costumbre apuntar directamente a la pared en línea recta. La cuestión es que si te desvías unos cuantos grados de inclinación dejaremos de tener una imagen perfectamente rectangular.

Para solucionar este problema existe la corrección trapezoidal, la cual nos permite corregir esas pequeñas imperfecciones. Hasta aquí no hay mayor misterio, y es que en muchos proyectores contamos con la posibilidad de realizar este tipo de correcciones de forma manual.

La gran ventaja de los Horizon es que es capaz de realizar esta corrección por si solo. Aunque la denomina como automática, tendremos que ir a los ajustes y seleccionar la opción para que realice este ajuste.

Utilizando la cámara, es capaz de identificar el grado de corrección para que la imagen se vea perfecta siempre. Además, también es capaz de identificar objetos, como pueda ser un mueble, para ajustar la imagen para que la zona de proyección solo alcance a la pared. Funciona especialmente bien y nos ha parecido el gran factor diferencial de este proyector.

Android TV junto a una gran ausencia

Al tratarse de un dispositivo todo en uno, no tendremos que añadir nada más para poder disfrutar de nuestros contenidos. Contamos con Android TV 10 en un sistema sin casi modificaciones, más allá de los ajustes diseñados para el proyector. Uno de los aspectos que más nos ha gustado es su modo de inicio rápido, y es que cuando apagamos el proyector entra en un estado de hibernación, por lo que volver a encenderlo son menos de 10 segundos.

Xgimi Horizon Pro

El chip y sus 2 GB de RAM son lo suficientemente potentes como para poder ejecutar cualquier aplicación, también juegos sencillos y emulación de consolas clásicas a las que podremos jugar conectando un mando por bluetooth. El punto fuerte de este dispositivo es que cuenta con un almacenamiento interno de 32 GB, por lo que nunca vas a tener problemas a la hora de instalar aplicaciones. En el caso de querer reproducir películas y archivos de forma local seguirá siendo recomendable utilizar un pendrive o disco duro externo, eso sí.

La única ausencia notoria está en Netflix. Pese a que por hardware está capacitado, Xgimi sigue sin contar con la certificación oficial para que sea compatible con Netflix para Android TV, y la aplicación fallará incluso si la descargamos mediante APK. Aunque contamos con soporte para Google Cast, no podremos enviar contenidos de Netflix (aunque si del resto de aplicaciones).

Amazon Fire TV, una solución directa al problema con Netflix

¿Soluciones? Pues utilizar la versión para móviles, que es usable pero no precisamente igual de cómoda, o utilizar dispositivos externos (en mi caso, utilizo un Amazon Fire TV 4K Max, aunque es más por la integración por Alexa). Si no eres usuario de Netflix o no piensas serlo, es una desventaja que no te afecta en absoluto, mientras que si lo utilizas con frecuencia es una clara desventaja.

Una apuesta potente para vivir una experiencia de cine

Xgimi Horizon Pro 11

El precio de los Xgimi Horizon y Horizon Pro no es precisamente bajo, y es que el modelo FullHD parte de los 1099 euros, mientras que el modelo 4K sube a los 1699. Esos 600 euros de diferencia creo que si marcan la diferencia si tu intención es vivir una experiencia de cine más allá de 150 pulgadas, pero si piensas montarte un pequeño cine en casa alrededor de las 100 pulgadas, creemos que el modelo base ofrece mucho mejor valor. Incluso si tuvieras la intención de gastarte esos 1700 euros, puedes aprovecharlos mejor con una tela de proyección de calidad, una videoconsola, un sistema de sonido envolvente, o simplemente ahorrar para el futuro. Porque más allá de la resolución, el resto de aspectos son completamente iguales.

Elijas el que elijas, la experiencia de cine está asegurada, eso lo podemos asegurar.

