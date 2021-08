Xgimi Halo: probamos el proyector portátil con Android TV y diseño excepcional

Android se ha convertido por méritos propios en el sistema operativo móvil más dominante de España, en parte por marcas como Xiaomi. Más allá de estar disponible en teléfonos, una de las virtudes de Android es la posibilidad de expandirse a cualquier tipo de producto tecnológico, como el proyector inteligente Xgimi Halo.

Hemos pasado varias semanas utilizando uno de los modelos más destacados de Xgimi, una compañía especializada en proyectores con Android TV con ganas de demostrar por qué son una de las mejores opciones para el ocio dentro del hogar.

Características Xgimi Halo

Procesador: Amlogic T950X2.

Memoria RAM: 2 GB.

Almacenamiento interno: 16 GB ampliables por puerto USB.

Resolución: 1920 x 1080p.

Brillo: 600-800 nits ANSI.

Sonido: Dos altavoces de 5 W cada uno con sonido Harman Kardon.

Tamaño: 113,5 x 145 x 171,5 mm.

Peso: 1,6 kg.

Batería: Hasta 4 horas de uso real.

Conectividad: HDMI, jack de auriculartes y USB 2.0.

Conectividad inalámbrica: Wi-Fi ac y Bluetooth 4.0.

Sistema: Android TV 9 con soporte Chromecast.

Una experiencia todo en uno que destaca por su elegancia

El diseño es uno de los factores en los que Xgimi destaca. La primera impresión que nos deja el Halo es su gran nivel de elegancia, hasta el punto en el que alguna visita me ha llegado a decir que "parece que lo haya diseñado Apple".

Nos encontramos ante un bloque rectangular con esquinas ligeramente curvadas. Gran parte del lateral está dominado por un aluminio en color gris metalizado. Volviendo a mencionar a los de Cupertino, es un color que inmediatamente te recordará al "Gris espacial" de Apple.

Apreciamos un diseño lleno de pequeños agujerillos, a través de los cuales saldrá el audio. Este proyector ofrece una experiencia "todo en uno", lo que significa que no necesitas conectar nada para disfrutar de una una Smart TV, en cualquier lugar. En el apartado concreto del audio, tenemos dos altavoces de 5 W firmados por Harman Kardon. Apostar por una firma de tanto prestigio en lo que respecta a audio es un gran acierto por parte de Xgimi.

En la parte trasera contamos con otra rejilla, en este caso para ventilación. Los proyectores emiten mucho calor y necesitan un sistema de refrigeración activa para mantenerse frescos. En este aspecto, el sistema del Xgimi Halo es muy silencioso, siendo notorio en la pantalla de inicio pero prácticamente inaudible cuando estamos viendo contenidos, incluso en niveles reducidos de sonido.

Sobre la rejilla de ventilación nos encontramos con un puerto de carga (que por desgracia, es circular y no USB C, lo cual habría sido un gran detalle), jack de 3,5 mm para conectar auriculares o un sistema de audio más completo, HDMI y USB 2.0 (velocidad suficiente para reproducir películas sin ningún tipo de problemas). También apreciamos el botón de encendido.

El puerto USB es compatible con el almacenamiento unificado de Android, pudiendo tomar un pendrive de tamaño ultracompacto (como este Sandisk de 256 GB) para contar con todo el espacio que quieras para descargar películas de tus aplicaciones preferidas (o películas que ya tengas en formatos estándar) para ver sin conexión. También podrías poner un disco duro y acceder a tus contenidos en reproductores como VLC, pero esto es más recomendable si vamos a utilizar el proyector en una posición fija.

Para facilitar su uso en cualquier lugar, en la parte inferior apreciamos comas antideslizantes, una bisagra para ajustar el ángulo y una ranura estándar para anclar el proyector a un trípode o soporte de techo. En mi caso, utilizo este modelo de Neewer que está genial en calidad / precio.

En la parte superior contamos con el logo de Xgimi, un indicador led y tres botones táctiles, para subir y bajar el volumen, así como uno central para poner en pausa / reproducir cualquier contenido que estemos viendo. Controles básicos pero que están bien tener a mano.

Xgimi Halo 4

Para controlar el dispositivo podremos utilizar también el mando a distancia, con un diseño vistoso en el que destacamos el tacto de la rueda de control y un acceso directo al asistente de Google.

La pestaña para poder ajustar el enfoque desde el mando es un gran valor añadido.

En la parte inferior del mando destaca una pequeña pestaña que nos permite alternar la funcionalidad de los botones de volumen, pudiendo usarlos también para calibrar el enfoque del proyector de forma manual. No lo hemos tenido que utilizar en ningún momento más allá de probar su funcionalidad porque el enfoque automático funciona realmente bien, pero preferimos tenerlo a mano y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo.

Para conseguir este enfoque, el Xgimi Halo utiliza una cámara que se encuentra en el frontal, que además de medir la distancia para realizar el enfoque de forma óptima es capaz de realizar una corrección trapezoidal (tanto en horizontal como en vertical) de hasta 40 grados de inclinación. La corrección trapezoidal automática funciona correctamente, aunque está lejos del grado de ajuste avanzado con el que cuentan los modelos más avanzados de la compañía.

Android TV en una experiencia con gran fluidez

Aunque Android es un sistema que se encuentra disponible para prácticamente todos los fabricantes, la versión optimizada para televisiones no es tan accesible, ya que está sujeta a una serie de requisitos por parte de Google. Xgimi cuenta con licencia de Google para utilizar Android TV, sistema que encontramos en el Halo, concretamente en la versión 9.0.

Tenemos integración con Chromecast para poder enviar cualquier contenido de la web o aplicaciones compatibles, así como acceso a la tienda de aplicaciones de Google Play, donde podremos descargar prácticamente cualquier aplicación disponible en el ecosistema para Smart TV.

El sistema es rápido y ágil, sin llegar al nivel de la potentísima Nvidia Shield, pero lo suficientemente fluido como para que no tengamos que pensar en añadir un dispositivo externo que complete la experiencia. Parece obvio, pero no todos los dispositivos con sistema integrado cumplen, y no podemos ni deberlo darlo por sentado, y en este sentido Xgimi cumple correctamente.

Tenemos únicamente una excepción en la experiencia, aunque destacable, y es que Netflix para Android TV no está disponible oficialmente, dando error al descargarla de Google Play. Debido a la tecnología Open Connect que utiliza Netflix para la distribución de contenidos, la aplicación de Netflix para Android TV sólo funciona en dispositivos que estén autorizados por Netflix, certificación con la que aún no cuentan en Xgimi. La compañía nos ha contado que se encuentran activamente en conversaciones con Netflix para ofrecer dicho soporte.

Para instalar Netflix para Android TV tendremos que utilizar una aplicación de terceros.

Sí que podemos acceder a Netflix a través de la aplicación Desktopmanager, recomendada por la propia Xgimi. Desde esta aplicación que está disponible mediante Google Play podremos disfrutar de Netflix como en cualquier otro dispositivo con Android TV, e incluso enviar contenido de Netflix desde la aplicación móvil a través de Chromecast y tener el icono en la pantalla de inicio. Es una pequeña incomodidad, pero está ahí.

¿Y qué tal como proyector?

Más allá de la tecnología de smart TV que lo convierte en un dispositivo todo en uno, es importante conocer qué tal funciona como proyector, ya que no importa lo bien que funcione Android TV si después la proyección no está a la altura de nuestros casos de uso.

Su nivel de brillo alcanza un rango de 600 a 800 nits ANSI, posicionándose entre los proyectores portátiles con mayor nivel de brillo, aunque lejos de de soluciones diseñadas para estar conectadas permanentemente a la corriente (por poner en contexto, el mejor proyector de Xgimi alcanza la friolera de 2200 nits ANSI, aunque no cuenta con batería integrada).

¿Qué significa este intervalo de lúmenes? Es una duda más que común, y la que más me preocupaba a mí cuando comencé a probar con proyectores, y es que los números no nos dicen absolutamente nada sin ningún tipo de contexto.

Para entenderlo de forma más simple, mi experiencia me ha enseñado que la mejor forma de entender estas cifras es categorizando los niveles de brillo en tres categorías: inutilizable (es imposible de usar o demasiado difícil de utilizar para ser divertido de utilizar), utilizable con matices (únicamente se ven bien contenidos excesivamente coloridos, como animación, anime o algunos videojuegos) y disfrutable a la perfección (cualquier contenido se ve a la perfección). ¿En cuáles escenarios cumple el Xgimi Halo?

Inutilizable: En exteriores durante el día, en interiores en habitaciones muy iluminadas o con luz directa del sol en la pared en la que vas a proyectar.

Utilizable con matices: Atardeciendo-anocheciendo en exteriores sin luz directa del sol, en interiores con iluminación natural indirecta o con luz artificial no muy potente.

Disfrutable a la perfección: En exteriores prácticamente anocheciendo. En interiores ya atardeciendo, con poca luz indirecta o con luz artificial tenue.

Más allá de los escenarios disfrutables a la perfección, cualquier escenario con menor luz de dichas condiciones se irá viendo mejor y mejor, y es que ya en plena noche con niveles de brillo del 70% se sigue viendo excelente, mientras que al 100% en dichas situaciones se ve genial. En última instancia el valor de los nits de un proyector finalmente queda a que a mayor número de nits ANSI, te encontrarás con más escenarios en los que podrás disfrutar de una sesión de cine sin tener que esperar a que anochezca (en exteriores) o tener que bajar las persianas. El Xgimi, teniendo en cuenta su tamaño y capacidades portátiles consideramos que hace un buen trabajo.

Como proyector inteligente que es nos encontramos con tecnologías que mejoran la comodidad en su uso. Gracias a su cámara contamos con un sistema de enfoque automático que si bien es capaz de activarse con agilidad, en alguna ocasión falla y perdemos durante un par de segundos el enfoque. Ocurre con muy poca frecuencia y rectifica el fallo el proyector automáticamente, por lo que no es un gran problema, pero nos ha llamado la atención.

Tenemos también un sistema de corrección trapezoidal automático a nivel horizontal y vertical que funciona correctamente, pero sin alardes. La corrección trapezoidal básicamente se encarga de corregir las deficiencias que se provocan cuando apuntamos a la pared sin trazar una línea recta. Podemos corregir hasta 40 grados de inclinación, tanto de inclinación horizontal como vertical, aunque para llegar a estos extremos tendremos que dirigirnos a la configuración manual. En la experiencia de uso, me ha dado la sensación de que la corrección automática funciona correctamente en ángulos sutiles, entre 10-15 grados. Dentro de los ajustes también tenemos una herramienta de zoom para reducir el tamaño de pantalla y que podamos encajarlo mejor en cualquier escenario.

En cuanto a la capacidad de proyección, contamos con un tiro de relación 1,2:1. Esto significa que si colocamos el proyector a 1,2 metros de la pared tendremos una diagonal de 1 metro (39 pulgadas aproximadamente), a 2 metros unas 78 pulgadas y 98 pulgadas a unos 2,5 metros. El proyector de Xgimi es capaz de proyectar sin perder el enfoque hasta 300 pulgadas, pero necesitarías unos 7 metros y medio de distancia entre el proyector y la pared, escenario que no he podido probar.

El máximo que sí que he podido probar han sido unas 120 pulgadas, en las cuales la resolución FullHD mantiene un gran nivel de detalle. Hay que tener en cuenta que la resolución en los proyectores no es similar a la de una pantalla convencional, al no estar mirando directamente a unos píxeles sino a la luz emitida, por lo que la resolución en estos tamaños se desenvuelve muy bien. A menos que cuentes con un área de proyección inmensa, buscar la resolución 4K no es una prioridad máxima (aunque se agradezca), pero eso elevaría el precio final de forma considerable.

Llévalo donde quieras y disfruta de los contenidos

Si bien nuestra experiencia en lo que respecta a la calidad de imagen ha resultado ser lo suficientemente buena, recordemos que el Xgimi Halo se trata de un modelo portátil, que cuenta con una batería integrada y que una de sus grandes virtudes es la de poder ver películas en cualquier lugar.

En mi situación personal, significa hacer las maletas, dejar Madrid y volver a Jerez un par de meses en casa de mi madre. Que el Halo sea tan compacto hace que sea fácil hacerle un hueco dentro de la maleta, o incluso la mochila, y poder contar con él estés donde estés. Que tenga una batería integrada juega a su favor, ya que puedes montar un cine de verano en 5 minutos, necesitando únicamente una pared y un lugar donde dejar el proyector sin tener que buscar un enchufe o extender un alargador. Nos habría gustado que el diseño incorporase un asa de transporte, eso sí.

Mi experiencia de uso se ha basado casi en su totalidad en un cine de verano cada noche, ya sea para ver series, películas, videojuegos o el capítulo semanal de mí anime preferido. Para mantener esta comodidad, es necesario que su batería integrada de la talla y sea capaz de aguantar por sí misma al menos un par de horas. ¿Y puede conseguirlo?

Xgimi asegura que el Halo es capaz de ofrecer una autonomía que ronda entre 2 y 4 horas, sujetas a un uso real. En nuestra experiencia vemos que estas cifras son un tanto optimistas, y que la realidad es que depende mucho de cómo juegues con los ajustes.

Uno de los aspectos positivos de Xgimi en lo que respecta al software son los modos de vídeo. Contamos con una serie de modos predefinidos, así como tres que son personalizables para los usuarios. En estos ajustes podemos definir aspectos como el nivel de brillo, y aquí es dónde se complican las cosas, ya que en la experiencia del proyector vamos a querer buscar esos más que idóneos 800 nits ANSI de brillo. Y la batería en los rangos más elevados se resiente considerablemente.

Por ejemplo, a un 70% del brillo máximo nos hemos encontrado que, a la hora y cuarto de comenzar una película ya salta el aviso de batería baja. Cuando el porcentaje de batería baja de cierto umbral, el proyector cambia automáticamente a un modo de baja batería, con un nivel de brillo y calidad de imagen que, aunque se vea bien a oscuras, es una reducción drástica forzada para poder sobrevivir un poco más.

¿Cuándo se activa el modo de baja batería? Es difícil saberlo, ya que no contamos con un indicador de batería como tal, únicamente un icono en la pantalla de inicio que ni siquiera nos indica un porcentaje. El software tampoco nos ofrece pistas sobre cuánta batería gastaría cada uno de los modos de imagen predefinidos, lo cual sería una gran ventaja. En el modo película, por ejemplo, sí que tenemos la garantía de poder ver una película de al menos 2 horas sin que cambie al modo de baja batería.

Diseño, calidad de sonido y portabilidad sin grandes compromisos

Teníamos muchas ganas de probar de lo que era capaz Xgimi, una marca totalmente volcada en el mercado de los proyectores inteligentes. Al estar centrados únicamente en una categoría de producto, nuestras expectativas eran elevadas, y nuestra primera toma de contacto ha sido excelente.

El Xgimi Halo es muy competitivo, igualando en capacidades técnicas a proyectores de su categoría que no cuentan con batería, o superando en tecnología multimedia a otros proyectores que cuentan con batería. Sí que echamos en falta que esté más centrado en la portabilidad ofreciéndonos un control de energía consistente o una mayor facilidad de transporte (un asa de transporte o un estuche).

El diseño es excepcional, la calidad de sonido nos encanta y a nivel visual cumple al nivel que esperábamos. El Xgimi Halo es elegante, potente, compacto y está todo integrado para ofrecer una experiencia todo en uno. Lo único que realmente se le puede recriminar es que para disfrutar de Netflix debamos instalarlo a través de una aplicación de terceros.

Rondar los 800 euros no es precisamente un precio bajo, pero sin duda es capaz de justificarlos con un producto de buena calidad.

