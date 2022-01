Probamos el proyector Android TV que quiere ser tu próxima televisión

El reinado de Android en España va mucho más allá de los móviles, y lo hemos visto en vertientes como Android TV. Este sistema operativo diseñado específicamente para televisiones encaja también en una categoría hermana, como son los proyectores, y en los últimos meses no hemos parado de probar diversos modelos.

Una de las marcas que más hemos destacado es Xgimi. El fabricante chino especializado en proyectores ya nos sorprendió con su excepcional modelo Halo, y teníamos muchas ganas de conocer todo lo que son capaces de hacer en sus modelos más ambiciosos.

Hemos pasado las últimas semanas probando sus dos mejores proyectores hasta la fecha, aunque hoy nos centraremos en su modelo más ambicioso, llamado Aura. No en vano, Xgimi afirma que es tan potente que podría ser tu próximo televisor, una declaración que no nos ha dejado para nada indiferentes. ¿Será capaz de estar a la altura de lo esperado?

Un proyector que aspira a ser el centro de nuestro salón

Cuando analizamos el Xgimi Halo, destacamos como uno de sus factores clave su escaso tamaño, ya que era fácil tomarlo con una mano y transportarlo y llevártelo a cualquier lugar. El Xgimi Aura se encuentra directamente en el otro extremo, y es que su tamaño y peso hacen que sea muy difícil de transportar.

Con unas medidas de 606 x 401 x 139.5 mm y 14.93 Kg de peso, se trata de un proyector pensado para dejarlo en una ubicación de la casa y que sea su ubicación de forma casi permanente. En este sentido no es muy distinto de las televisiones a las que pretende reemplazar, más allá de aportar un estilo más limpio en tu hogar si tienes paredes blancas y lisas. Diríamos incluso diáfano, pero el aspecto del propio proyector no se presta a ello.

En el frontal apreciamos su potente sistema de sonido.

En una combinación de negros y plateado, el Xgimi Aura destaca desde el primer momento, y no es fácil para todo el mundo identificarlo como un proyector hasta que lo enciendes. Esto en parte se debe, no solo a su tamaño y forma tan distintos al de un proyector tradicional.

Esto se debe a que es un monitor de tiro ultracorto. ¿Pero qué significa esto exactamente? Pues en lugar de que tengamos que colocar el proyector a varios metros de la pared como un proyector tradicional, debemos mantenerlo cerca de la pared en la que queremos proyectar la imagen.

Guía de dimensiones oficial del Xgimi Aura

Mientras más alejemos el proyector de la pared, de mayor tamaño será la proyección. La diferencia crucial está en el la distancia requerida para conseguir un tamaño adecuado. A 10 centímetros de la pared tendremos una pantalla de 80 pulgadas, mientras que si lo alejamos 44 centímetros conseguiremos un tamaño de 150 pulgadas.

Con la corrección trapezoidal podremos realizar un ajuste que se adapte a nuestra pared.

La corta distancia ofrece algunas ventajas clave, como poder conseguir tamaños de pantalla gigantescos en habitaciones muy pequeñas, mayor facilidad para adaptar el mobiliario a una experiencia de cine y la libertad para cruzar por cualquier parte de la casa sin cortar la proyección, uno de los inconvenientes clásicos de los proyectores de toda la vida.

Xgimi Aura 8

Al ser emitida la luz desde la base hacia la pared en diagonal, es posible que si nos acerquemos (por ejemplo, a conectar algo al HDMI) recibamos un fogonazo de luz que pueda dañar nuestros ojos. El Xgimi Aura cuenta con un sistema que es capaz de reducir la luz emitida si nos colocamos sobre él para evitar daños en los ojos.

Experiencia de uso: calidad y conectividad

En cuanto a calidad de imagen, no nos ha terminado convenciendo tanto como esperábamos. Probando modelos de proyectores más modestos notábamos que requeríamos de habitaciones con poca luz para tener una buena experiencia de visualización. Y esperábamos que el Xgimi Aura pudiera terminar con el mito de que los proyectores están hechos para ser utilizados exclusivamente a oscuras.

Con la promesa de querer reemplazar a nuestra próxima televisión y un brillo de 2400 nits ANSI, nuestras expectativas contaban con poder utilizar el proyector en nuestro salón sin que llegásemos a echar de menos la televisión, y por fortuna no ha sido así.

Mientras cualquier tipo de contenido colorido se ve realmente bien en habitaciones bien iluminadas, en el momento en el que pasamos a contenido de televisión tradicional como ver las noticias, se vuelve complicado ver con un nivel de color similar al de una televisión. Para que Xgimi cumpliese en el sentido de reemplazar a la televisión, consideramos que es imprescindible que cumpliese en todos los casos de uso igual o mejor que la televisión, y tener que bajar las persianas durante el almuerzo para poder ver la tele no es un escenario en el que destaque.

Cuando llega la noche sí que notamos como los puntos fuertes del Aura comienzan a brillar. Gracias al 4K, podemos tener tamaños de pantalla gigantescos sin apreciar pérdida de definición, llegando a ocupar prácticamente la totalidad de la pared sin pérdidas. Los colores nos parecen estupendos para una experiencia de cine, pero hemos apreciado una especie de halo de luz alrededor de imágenes claras en escenas oscuras (por ejemplo, las letras de los subtítulos), algo no es molesto, pero que lo aleja ligeramente de la excelencia.

Las famosas paredes de gotelé no son las idóneas para proyectores de tiro ultracorto.

A la hora de proyectar, sí que hemos notado que es imprescindible tener una pared lisa. Parece algo evidente, pero el estilo de pintura gotelé sigue imperando en millones de hogares españoles, y mientras que en un proyector tradicional se nota levemente y no causa gran molestia, el ángulo de proyección del proyector de tiro ultracorto hace que cada grano de la pared deje una sombra que hace que la proyección sea molesta. Si tu casa tiene las paredes así y te decantas por un modelo así, necesitarás una tela de proyección.

En cuanto a calidad de sonido, diríamos que es el aspecto más potente del Xgimi Aura. Contamos con cuatro altavoces de 15 W firmados por Harman Kardon que ponen la puntilla para conseguir una experiencia de cine. A nivel de potencia tenemos más que suficiente para que se escuche de escándalo incluso en habitaciones grandes, aunque si preferimos optar por nuestro sistema de audio personal también tenemos opción.

Además de conectividad Bluetooth, contamos con jack de 3.5 mm y salida óptica de audio. Estos son algunos de los puertos de salida, aspecto en el que el Aura no se queda nada corto, al estar también acompañado de un puerto ethernet, tres USB 2.0 y tres HDMI 2.0.

Gracias al modo juego, jugar en 100 pulgadas sin problemas de latencia es una realidad.

Cada uno de los HDMI cuenta con su propia configuración integrada en el sistema, y es que si conectamos por ejemplo la consola al puerto 1 de HDMI y seleccionamos como modo de visualización el modo de juego (el cual elimina todo tipo de procesado para reducir la latencia y que hace que sea cómodo de jugar) dicho modo será utilizado únicamente en este puerto y volverá al modo cine cuando nos vayamos a otro puerto HDMI.

Android TV con una importante ausencia

Dentro de Android TV, tenemos opciones como el vídeo en 3D (para el cual necesitarás gafas)

El Xgimi Aura es un proyector que integra Android TV dentro del dispositivo, junto a un procesador MediaTek MT9629, 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno para instalar todas las aplicaciones que quieras. La versión de Android TV es la 10.0 y cuenta con soporte Chromecast integrado para que podamos enviar contenido desde el móvil.

Para controlar el sistema, contamos con un mando que destaca por su calidad de construcción, estando este fabricado en aluminio. Contamos con los controles clásicos de Android, así como acceso directo a los ajustes rápidos.

El sistema funciona a las mil maravillas, pero contamos con una limitación clave, y es que no está certificado para Netflix. Utilizando una aplicación conocida como Desktop Manager podremos instalar la versión móvil de Netflix dentro del proyector, que es manejable pero que no nos ofrece la experiencia de la versión adaptada a la televisión. Esta limitación está reñida únicamente con Netflix y su red de distribución de contenido, por lo que si no estás suscrito a este servicio, el resto de alternativas funcionan fenomenal.

En mi caso, Android TV ha pasado de puntillas y he terminado optando por un Fire TV.

¿Pero qué soluciones tienes si Netflix es importante para ti? Pues más allá de usar esta versión de la aplicación puedes utilizar dispositivos de terceros (en mi caso, utilizo un Amazon Fire TV Stick 4K Max por su integración con Alexa), pero esto nos plantea una duda. ¿Es Android TV un valor añadido si después vas a conectar un sistema de terceros por HDMI? La ausencia de Netflix y este tipo de soluciones nos abren abanico a probar con proyectores de índole más tradicional que también se ven beneficiados por este tipo de dongles.

¿Por qué elegir entre televisión y proyector cuando puedes tener las dos por menos dinero?

El Xgimi Aura es un proyector que cuesta la friolera de 2.500 euros. Tras pasar semanas probándolo a fondo es un precio difícil de justificar. Ser un producto de tiro corto tiene grandes ventajas, como poder conseguir una pantalla gigantesca en habitaciones pequeñas, así como su sistema de audio.

Si tener una pantalla entre 100 y 150 pulgadas sin pérdida de calidad en cualquier habitación es tu máxima prioridad, el Xgimi Aura se convierte en un producto importante a considerar.

Sin embargo, 2.500 euros es mucho dinero y dan para mucho. Con ellos puedes tener una televisión OLED, el Xgimi Halo que tanto nos gustó y aún así nos sobraría dinero, no teniendo que debatir si un proyector puede sustituir a una televisión y quedándonos lo mejor de ambos mundos.

