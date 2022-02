Mensajes de Google ya muestra las reacciones de iMessage como emojis

Aunque en España no sea una de las apps de Google más usadas, y eso que la actualiza cada poco, si tienes algún amigo con un iPhone que te haya enviado una reacción, seguro que no sabrás ni lo que recibiste, ya que hasta esta actualización la app de Google no ha sido compatible con ese tipo de emojis.

Las reacciones de iMessage como emojis

Según conocemos vía Engadget, como fuente a 9to5Google, la gran G está desplegando una actualización a su app Mensajes para que pueda traducir las reacciones, llamadas como "Tapbacks", como un emoji.

Así se ve las reacciones enviadas desde un móvil Android El Androide Libre

De hecho, a finales del año pasado se empezó a ver esta nueva función en Mensajes a través del canal beta, así que si andas en esta versión ya vas a poder recibir esas reacciones de una forma al menos entendible por esta app de Google.

Todo se ha complicado de tal forma que cuando un usuario de un iPhone reacciona a un mensaje enviado desde un móvil Android, el receptor recibe interpretaciones en texto de esa reacción, lo que complica la experiencia con mensajes confusos que pueden ser mal interprestados. Y ya lo que faltaba que a través de la mensajería entendamos erroneaneamente las reacciones del otro.

Así se ve El Androide Libre

Google lo que ha hecho es interpretar esos mensajes en emojis para que todo sea más fácil. Un corazón se usará para traducir una cara con ojos de corazón, mientras que un emoji de exclamación traduce la reacción de una cara con la boca abierta.

Incluso si pulsamos sobre el emoji, recibimos un mensaje avisando que fue traducida de un teléfono iPhone para que entendamos que incluso así puede ser que la traducción no sea la adecuada.

De todas maneras, siempre está la posibilidad de que desactivemos esta opción para que no nos líemos mientras se busca una solución más adecuada a esas reacciones en una app como iMessage recibidas desde un móvil Android.

