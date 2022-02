YouTube estrena diseño en Android: esto es lo que ha cambiado

Tras la filtración de la posible llegada de la reproducción en bucle a la app de YouTube en Android, ahora la plataforma estrena nuevo diseño, al menos en algunos elementos de la interfaz como el reproductor de vídeo, donde la plataforma ha querido continuar con la modernización de su interfaz, y lo cierto es que le sienta bastante mejor, haciendo que los controles y los diferentes botones interfieran menos con la imagen del vídeo.

El nuevo diseño del reproductor llega a YouTube

Nuevo diseño de YouTube El Androide Libre

Google ha comenzado la actualización del diseño de su reproductor, la cual se está haciendo desde el lado del servidor y poco a poco va llegando a los usuarios en todo el mundo, tanto en Android como en iOS, y ya puedes probar cómo es esta nueva interfaz.

Como puedes ver si ya la tienes, se han integrado los botones de "me gusta" y "no me gusta" bajo la barra de reproducción, así como un botón para acceder a los comentarios, otro para añadir el vídeo a una de tus listas y otro para enviarlo o compartirlo con otra persona.

Interfaz de YouTube El Androide Libre

En la parte superior siguen estando los habituales botones de reproducción continua, enviar a Chromecast, subtítulos y ajustes del vídeo, y si pulsas en estos últimos se desplegará desde la parte inferior dicho menú en forma de tarjeta redondeada al más puro estilo Material You.

Se trata de un nuevo diseño para el reproductor que le sienta bastante bien y con el que se ve una estética más limpia, pero sin escatimar en opciones ni accesos directos. Está llegando a todos los usuarios por la parte del servidor, por lo que tan solo deberías actualizar la app y esperar a que llegue este si es que aún no lo tienes.

