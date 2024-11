Adiós al WiFi lento en casa: el genial invento de Xiaomi para que internet llegue a toda la casa por menos de 12 euros

La importancia de la conexión a Internet en España ya va mucho más allá de necesitarla en nuestro ordenador, nuestra tablet, nuetro televisor o nuestro smartphone. Son decenas los productos de domótica que necesitan tener un buen acceso al router, y en la inmensa mayoría de casos lo hacen sin cables, usando la conexión WiFi.

Por eso las redes de malla se están poniendo de moda, pero no son una solución para todo el mundo dado que los sistemas que las generan aún no son especialmente económicos. Una alternativa, mucho más barata, son los repetidores WiFi, que nos permiten ampliar la cobertura de las redes actuales de forma sencilla.

Xiaomi cuenta con un repetidor de señal WiFi de este tipo, el Xiaomi Mi WiFi Pro, que cuesta poco y además de funcionar bien tiene un diseño muy discreto. Se trata de un aparato que rebota la señal WiFi que detecta, amplificándola para que llegue más lejos de lo que lo hace desde el router que tengamos conectado a la fibra óptica. En Lidl, este repetidor está en oferta a 11,99 euros, en vez de los 19,99 que cuesta normalmente.

Repetidor de Xiaomi El Androide Libre

Una de sus ventajas es que para configurarlo solo va a ser necesario utilizar la aplicación Xiaomi Home, que es la misma con la que se gestionan todos los productos de domótica de esta marca. Eso sí, puede que se nos quede corto si queremos crear redes de muy alta velocidad dado que la velocidad máxima que ofrece es de 300 Mbps. Además, se pueden comprar varios y amplificar aún más la señal.

El límite de aparatos que podemos tener conectados al mismo es de 24 dispositivos, más que suficiente para la mayoría de personas, pero quizás un límite alcanzable para los que tienen muchos dispositivos domóticos en su hogar. La tecnología que usa es Wi-Fi 802.11n, es decir, WiFi 4, por lo que si tenemos móviles o aparatos más modernos no superaremos los estándares de esa conexión.

Es uno de los pocos inconvenientes a pagar por su bajo precio. Aún así, hay muchas conexiones de fibra óptica que no llegan a dar esa velocidad en Wifi. No hay que obviar que la velocidad que contratamos es la que tendremos por cable, no de manera inalámbrica.