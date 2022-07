El Nothing phone (1) ahora es incluso mejor, te permite controlar tu coche Tesla

Nothing phone (1) Álvarez del Vayo El Androide Libre

Lo ames o lo odies, es evidente que el lanzamiento del Nothing phone (1) ha levantado pasiones. Puede que no sea el mejor en su rango de precios, al menos si lo miramos fríamente y sólo con los datos en la mano, pero es innegable que ha conseguido atraer las miradas de una manera que otros móviles similares no han conseguido.

De hecho, tal vez las expectativas están demasiado altas, y la propia Nothing tiene parte de culpa al haber realizado una presentación con muchas funciones y novedades llamativas; sin embargo, no todas estaban en el móvil cuando salió de fábrica y llegó a las manos de la prensa y los primeros usuarios.

Al menos, Nothing no ha tardado mucho en implementar algunas de estas novedades, con una gran actualización, la primera de su tipo para este móvil y que marca el camino del soporte que debería recibir en el futuro.

Actualización del Nothing phone (1)

La actualización es del sistema Nothing OS, la capa de personalización que la compañía ha desarrollado para Android y que aloja muchas de las cosas que lo distinguen de otros móviles; hay que aclarar que los Nothing phone (1) ya vienen con una actualización del sistema de fábrica, con la versión 1.0.2, y que el parche lanzado hoy está disponible por OTA y, por lo tanto, se puede descargar a través de Internet con una actualización de sistema o esperando a que salte la notificación pertinente.

La descarga de esta actualización es de 111 MB, aunque es un tamaño que aparentemente varía dependiendo del país en el que estemos. Aunque no parece mucho, Nothing ha aprovechado el espacio para implementar partes del sistema que aún no estaban disponibles. Tal vez la mayor novedad, especialmente si usamos el móvil para ocio, es el soporte de contenido HDR10+, que nos permitirá aprovechar la pantalla OLED del dispositivo para ver películas y vídeos en HDR.

Las cámaras del Nothing phone (1) han recibido importantes mejoras en sólo una semana, con mejoras de rango dinámico (HDR) cuando tomamos fotos en entornos de baja luz; en esos escenarios también disfrutaremos de una claridad mejorada con menos ruido. El gran angular ha sido ajustado, mejorando no sólo la claridad sino la consistencia del color respecto al sensor principal. Por último, otra gran novedad de la cámara es que ahora podremos usar el sistema de luces Glyph para iluminar fotos en el modo retrato.

La actualización también supone la llegada de dos funciones muy promocionadas por Nothing, pero que no estaban en el teléfono inicialmente. La primera es la compatibilidad con los coches Tesla a través de la función Connect to Tesla, lo que nos permitirá iniciar funciones desde el móvil como abrir las puertas del coche o encender el aire acondicionado sin necesidad de estar dentro. Por el momento, esta función es experimental, por lo que se esperan mejoras en futuros parches.

La otra estrella es algo más polémica: la implementación de una galería de NFTs, un widget que podemos asociar con nuestra cartera para que muestre cada NFT que poseemos como si fuese una galería de fotos convencional. Nothing ha apostado mucho por esta tecnología, llegando a lanzar sus propios NFT, llamados “Black Dots”, antes que el móvil que promocionan. Pese a que el recibimiento entre la comunidad fue “mixto”, por decirlo de manera suave, y a la caída en picado de los NFT en general, Nothing ha implementado esta función; al menos, no estamos obligados a usarla si no queremos.

