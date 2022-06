Aparece un nuevo unboxing del Google Pixel 6a con más detalles

A principios de mes surgió otro unboxing del Google Pixel 6a, el nuevo teléfono de la gran G que ya se puede comprar, aunque no se ha comenzado a distribuir todavía. Un móvil que se deja ver de nuevo en un unboxing de esos para dejar caer más detalles.

Un unboxing de 11 minutos del Pixel 6a

Vía GSMArena sabemos que el YouTuber Fazli Halim ha publicado un vídeo de 11 minutos en el que se puede ver perfectamente al nuevo teléfono de Google.

Un vídeo en el que el YouTuber muestra los detalles de este teléfono Android que se caracteriza por su pantalla de 6,1" con panel AMOLED a una tasa de refresco de 60 Hz, cámara principal de 12,2 Mpx y una ultra gran angular de 12 Mpx, chip Tensor en su interior, 4.410 mAh de batería y carga rápida de 18 W.

Comparando el grosor del Pixel 6a y Pixel 6 Pro El Androide Libre

Un Google Pixel 6a que en España tiene un precio de 459 euros y que se deja ver en este vídeo presentado por este YouTuber en el que incluso se permite el lujo de subir una imagen tomada con el teléfono a una de sus cuentas de redes sociales.

También hace una comparativa con el módulo de cámaras entre el Pixel 6 Pro y el Pixel 6a para dejar claro que el segundo no sobresale tanto el módulo como el primero. Sí que es interesante que en la caja del Pixel 6a se pueda encontrar un cable USB C a C y uno USB C a A.

El hecho de encontrar estos cables permite que se pueda transferir los datos de un teléfono antiguo al nuevo sin problema. Un detalle en el que podrían fijarse el resto de marcas para así facilitar esa migración; que ahora cuenta en WhatsApp para pasar de Android a iOS de forma oficial.

El 21 de julio se pondrá a la venta el nuevo Google Pixel 6a para que se pueda adquirir aquí en España al igual que en otros 12 países.

