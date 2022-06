El Google Pixel 6a aparece de nuevo en otro unboxing para mostrar todo

Teniendo en mano hasta el precio del Google Pixel 6a en España, esta filtración interesa porque todavía se está bastante lejos en el tiempo de ese 28 de julio, que será cuando los chicos de Mountain View presenten este nuevo teléfono Android.

Un unboxing del Pixel 6a

El que se esté preparando para su compra este unboxing le viene de perlas, ya que muestra todo de este teléfono de Google que se convertirá en uno de los mejores de la gama media.

Lo curioso de este unboxing en TikTok, vía 9to5Google, es que se pueden ver hasta cuatro unidades del Pixel 6a en sus cajas, aunque el color aquí es el carbón en todos.

De las cajas se puede entrever algunas características como el extractor de la tarjeta SIM, el puerto USB tipo C o el mismo sensor de huellas bajo la pantalla. Como no, están presentes las distintas teclas de volumen y encendido, y un detalle que no queremos dejar pasar, la etiqueta con la marca del chip, Tensor.

A diferencia del próximo Google Pixel 7, el Pixel 6a es bastante similar al Pixel 6 en ese módulo de cámaras que recorre todo el ancho del horizontal de la parte trasera, así que a primera vista incluso se hace difícil distinguirlo.

En España el Google Pixel 6a tendrá un precio de 459 euros, así que por lo que podemos saber por sus especificaciones se va a colocar en un teléfono bien especial. Sobre todo porque puede ser el perfecto acompañante para la próxima tablet de Google, la Pixel Tablet, que pretende convertirse en el eje central de la familia en el hogar.

Sea como fuere, un vídeo en TikTok que no deja lugar a dudas sobre algunas de las certezas de este teléfono de Google que pronto llegará en el mes de julio, por estos lares a España.

