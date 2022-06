Los móviles baratos Android con chip Unisoc presentan graves problemas de vulnerabilidad

Entre algunos de los móviles que cuentan en sus entrañas con un chip de Unisoc podemos encontrar al mismo realme C31 que puede ser adquirido por 100 euros. Lo barato en este caso puede conllevar ser el centro de ataques por terceros como se ha descubierto en Check Point Research.

Los chips Unisoc son vulnerables

Check Point Research ha descubierto, vía Xataka Android, que los procesadores de Unisoc tienen un problema con su baseband, que es justamente uno de los elementos más importantes y no es otro que el módem con el que se procesa la conectividad móvil.

Y es que según avisan desde esta firma, un tercero es capaz de bloquear dichas conexiones al lanzar ataques continuos, lo que puede dejar simplemente inutilizado uno de esos móviles baratos Android donde se suelen encontrar este SoC.

El gran problema de este chip es que suelen llevarse a teléfonos baratos que no suelen ser actualizados periódicamente como si son los de otras gamas. Es decir, que, aunque Unisoc haya anunciado que ha publicado un firmware para corregir esas vulnerabilidades, si la marca no actualiza el teléfono con el mismo, el usuario siempre se encontraría desprotegido.

¿Demasiado barato es bueno?

De todas formas, este tipo de móviles se prestan a una serie de necesidades en concreto y los mismos usuarios no suelen utilizarlo de una forma avanzada; es decir, WhatsApp, unas fotos y alguna red social que otra sin mucho más.

Pero aún así, pone sobre la mesa que lo muy barato puede conllevar problemas bastante graves. Desde Check Point Reasearch recomiendan que los usuarios actualicen los móviles que tengan este chip de Unisoc y la misma Google ha comunicado que publicará un parche en el siguiente mes para así cerrar las puertas a dicha vulnerabilidad.

Sea como fuere, siempre hay que pensar bien, que por ahorrarse unos euros nos podemos encontrar con el problema de que no ha sido actualizado un terminal en meses, no solamente por este chip Unisoc, sino por otras vulnerabilidades que no paran de surgir.

