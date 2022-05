El Google Pixel 7 Ultra podría estar en camino según sus primeras filtraciones

El año pasado Google vio como gran parte de la expectativa que esperaba levantar con los Pixel 6 Series se esfumaba por las filtraciones de los meses previos. Este año la compañía ha intentado mitigar eso preanunciando los Pixel 7 en el Google I/O 2022, lo que nos extrañó a muchos ya que eso dejaba sin sorpresas el evento que suele realizar la compañía en otoño. Aunque parece que hay un plan B.

El código de Android indica que hay un tercer Pixel 7

En 9to5Google han podido ver que en el código de Android hay referencias no sólo a los Pixel 7 y 7 Pro, con nombres en clave C10 y P10, sino a un tercer integrante con nombre en clave G10.

Lo curioso es que las letras C y P se han usado para los dos Pixel que llevamos viendo cada año, pero la letra G no se ha usado hasta ahora. No se trata de un Pixel 7a porque su pantalla tendría una tasa de refresco de 120 Hz, y ni siquiera el Pixel 7 la tiene tan alta.

Así, todo apunta a un modelo que estaría o entre el Pixel 7 y el 7 Pro o encima de ambos, siendo esto último lo más probable. El sobrenombre Ultra no es una filtración, pero parece ya casi un estándar en la industria.

Tendría la misma resolución que el Pixel 7 Pro, pero el fabricante no sería Samsung, sino BOE, que es la que fabrica las pantallas de los iPhone.

¿Un as en la manga?

Aunque aún es pronto para confirmar que el Pixel 7 Ultra, o como se acabe llamando, esté confirmado, esto explicaría que Google hubiera presentado de forma anticipada los dos Pixel que ya conocíamos, además de sus precios.

Este modelo más avanzado podría competir en el rango de los 1000 euros y además suponer un salto con respecto a lo que ofrecerán los 7 y 7 Pro, que parece que no serán excesivamente diferentes de sus antecesores.

