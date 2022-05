Estos son los Pixel 7 y Pixel 7 Pro: sorpresa en Google I/O con este gran anuncio

Ni hace minutos cuando la gran G ha presentado el Pixel 6a, y ahora nos ha pillado a pie cambiado al ver en la keynote del Google I/O 2022 que ha mostrado las primeras imágenes oficiales del Google Pixel 7 y Pixel 7 Pro.

No, no es un error ni Google ha filtrado nada sin querer. ha avanzado no sólo estos dos modelos, sino también el reloj que presentará junto con ellos y la tablet. Sí, una dispositivo que no se venderá hasta 2023.

Dos móviles de Google con cambios en la banda trasera

A primeras, lo que sorprende, aparte del mismo anuncio oficial en la keynote, es esa parte trasera con una banda horizontal en negro que diferencia perfectamente al Pixel 7 del Pixel 7 Pro. Es decir, que mientras los Pixel 6 eran idénticos en la trasera, aquí ya hay unas claras diferencias.

Pixel 7 Pro El Androide Libre

El Pixel 7 Pro El Androide Libre

El Pixel 7 cuenta con una cápsula horizontal que guarda las cámaras, mientras el Pixel 7 Pro añade un espacio circular justo al lado para otra lente. Como no, desconocemos oficialmente esas lentes, así que tenemos que esperar a más filtraciones o ya a otoño cuando se presenten.

Es casi lo único que ha dejado caer Google aparte de esas imágenes de sus próximos dos teléfonos Android. Otoño será una gran cita para el mundo Android, así que ya tenemos ganas de que se acelere el tiempo para ver realmente de qué es capaz la gran G.

Pixel 7 Pro El Androide Libre

Android 13 se estrenará oficialmente en los Pixel 7, así que todo se va dibujando para una gran presentación en otoño. Ahora queda que tengamos más información a mano en las próximas horas para actualizar esta publicación.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan