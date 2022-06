El Pixel 6a ya se puede comprar aunque Google no lo ha puesto a la venta

Hace unas semanas Google anunció el nuevo móvil barato de su catálogo para 2022, el Google Pixel 6a. Bueno, anunció eso y el Pixel Watch, la Pixel Tablet y los Pixel 7 Series, pero el único que se iba a poder comprar en poco tiempo era el primero. Sabíamos que se podría adquirir en julio, pero hay gente que no quiere esperar. Y no, no es que Google haya confirmado que ya se puede comprar, pero alguien está vendiendo unidades de este terminal en el marketplace de Facebook, uno de los sitios de compraventa más usados del mundo.

Google tiene un problema con la logística

No sabemos qué pasa con los dispositivos de Google, pero entre las filtraciones adelantadas y los prototipos olvidados en un bar parece que la empresa deja claro que no sabe gestionar su logística. Lo último que le faltaba es que alguien pusiera a la venta el Pixel 6a antes de que la propia compañía anunciara su disponibilidad.

En concreto se ha visto en Malasia, donde un usuario está vendiendo este modelo por algo más de 500 dólares al cambio, habiendo hecho además un unboxing del mismo para demostrar que no se trata de un producto falso. Eso sí, el vídeo original se subió a TikTok, pero ya no está disponible, aunque hay copias del mismo en YouTube.

Se espera que el resto de usuarios lo tenga disponible a partir del 21 de julio, aunque no sabemos si esa fecha será la elegida para todos los países en los que se pondrá a la venta o solo en los primeros.

