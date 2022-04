El Google Pixel 6 Pro podría tener desbloqueo facial dentro de poco

El año pasado Google apostó muy fuerte por sus móviles. No sólo iba a mejorar su experiencia de uso con un procesador propio, el Google Tensor, sino que iba a modificar y actualizar el sistema de cámaras y estrenaba un diseño muy llamativo e icónico. Las ventas no han ido mal, pero no se han convertido estos modelos en terminales especialmente revolucionarios.

De hecho, el Pixel 6 ha sido mejor valorado por su relación calidad precio, dadas las pocas diferencias con el Pixel 6 Pro. Eso sí, es posible que en breve tengamos una diferencia más.

El desbloqueo facial se ha visto en el Pixel 6 Pro

Un usuario del modelo más caro, el Pixel 6 Pro, ha visto cómo el sistema le ha ofrecido el desbloqueo facial como método de identificación biométrica cuando estaba configurando un nuevo usuario en su móvil.

Esta función no está implementada de manera oficial, y de hecho no llega a funcionar, pero parece que Google está trabajando en ello. Otra opción es que el software estuviera listo hace unos meses pero que se descartara a última hora.

Eso no explicaría por qué a este usuario aún le ha aparecido esa opción, pero cosas más raras hemos visto.

El Pixel 6 se quedaría sin esa característica

Google Pixel 6 y 6 Pro Google Omicrono

De forma inexplicable, Google estaría considerando esta prestación para el Pixel 6 Pro, pero no para su hermano pequeño. Podemos pensar que es una cuestión de diferenciación, pero es raro incidir en algo que hasta los móviles de 200 euros de otras marcas tienen.

No sabemos si quizás con la llegada de Android 13 los dos modelos se actualicen con esta característica tan usada, pero en unas semanas saldremos de dudas.

